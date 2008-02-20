Юрий Башмет получит орден Почета
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Почета «За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность» дирижера и музыканта Юрия Башмета.
Напомним, Юрий Башмет является лауреатом многих международных наград. Некоторое время назад его уже награждали в России орденом «За заслуги перед Отечеством». Сегодня Башмет руководит камерным ансамблем «Солисты Москвы».
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