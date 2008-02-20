//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Юрий Башмет получит орден Почета

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Юрий Башмет получит орден Почета

 ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Почета «За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность» дирижера и музыканта Юрия Башмета.

 Напомним, Юрий Башмет является лауреатом многих международных наград. Некоторое время назад его уже награждали в России орденом «За заслуги перед Отечеством». Сегодня Башмет руководит камерным ансамблем «Солисты Москвы».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//Политика

Пушков оценил доводы Помпео по Голанским высотам

Пушков оценил доводы Помпео по Голанским высотам

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter высказывание американского госсекретаря Майка Помпео относительно политики США по Голанским высотам.

//Политика

Медведев поручил до лета разработать концепцию нового административного кодекса

Медведев поручил до лета разработать концепцию нового административного кодекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и представить ее до 1 июня.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Майк Помпео разъяснил политику США по Голанским высотам

Майк Помпео разъяснил политику США по Голанским высотам

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Sky News.

//Политика

«Время европейской наивности истекло»: Макрон настроен против Китая и США

«Время европейской наивности истекло»: Макрон настроен против Китая и США

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Европу забыть о наивности и «противостоять США и Китаю, которые являются союзниками по определенным темам».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Что ждет латвийцев после Brexit?

Что ждет латвийцев после Brexit?

Отказ британского парламента ратифицировать соглашение выхода из ЕС все больше приближает «жесткий» Brexit. Как в такой ситуации будут «чувствовать» латвийцы. И чем аукнется этот самый «брекзит»?

//Происшествия

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер с пассажирами

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер с пассажирами

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1300 пассажиров с круизного лайнера "Viking Sky", у которого возникли проблемы с двигателями неподалеку от западного побережья государства.

//Метеоновости

Синоптики обещают Москве мощный снегопад на предстоящей неделе

Синоптики обещают Москве мощный снегопад на предстоящей неделе

Весна в российской столице не торопится вступать в свои права. Синоптики прогнозируют мощный снегопад, который обрушится на Москву в середине следующей недели, сообщает портал "Метеовести".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Спорт

Медведева после чемпионата мира рассказала об изменениях в жизни, и почему так хорошо выглядит

Медведева после чемпионата мира рассказала об изменениях в жизни, и почему так хорошо выглядит

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии, рассказала об изменениях в своей жизни. Фигуристка два месяца не употребляет мясо, она стала веганом.

//Новости СМИ2

//В мире

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

Слены кабинета министров Великобритании готовят отставку премьер-министра Терезы Мэй. Чиновники обсуждают период отставки и хотят назначить временно исполняющего обязанности на её пост.

//В мире

Украинский политик назвал условия для достижения мира в Донбассе

Украинский политик назвал условия для достижения мира в Донбассе

Украинский политик, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал условия для достижения мира в Донбассе. По его мнению, необходимо идти на компромисс.

//Здоровье

Люди с диагнозом рак мозга назвали неожиданные симптомы заболевания

Люди с диагнозом рак мозга назвали неожиданные симптомы заболевания

Люди, у которых врачи диагностировали рак мозга, рассказали о неожданных симптомах заболевания. Онкобольные признались, что сначала не обращали внимание на развивающееся ухудшение памяти.

//Общество

Россию назвали энергетической сверхдержавой

Россию назвали энергетической сверхдержавой

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой. Секретарь МИРЭС Кристоф Фрай сказал, что в какую сторону не развивалась бы мировая энергетика, Россия остаётся лидером.

//В мире

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали действующего президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины. Такое заявление сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Общество

Несколько граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии

Несколько граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии

Четверо граждан РФ находятся на борту парома Viking Sky, который в субботу, 23 марта, потерпел бедствие у берегов Норвегии в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал. Россияне на круизном лайнере - члены экипажа судна.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ярмарка тщеславия. Жасмин оправдывается за Бентли в 30 миллионов, в котором она прикатила на похороны Началовой

Ярмарка тщеславия. Жасмин оправдывается за Бентли в 30 миллионов, в котором она прикатила на похороны Началовой

Для певицы Жасмин чужое горе стало поводом потешить тщеславие. Она удивила всех, приехав на похороны Юлии Началовой на золотом Бентли стоимостью в 30 миллионов

//Общество

Ученые выявили связь между образованием матери и долголетием ребенка

Ученые выявили связь между образованием матери и долголетием ребенка

Группа ученых из ФРГ выявила связь между уровнем образования матери и средней продолжительностью жизни ребенка. Об этом сообщил на своем сайте Немецкий институт экономических исследований в Берлине.

//В мире

Пентагон планирует звёздные войны

Пентагон планирует звёздные войны

Власти США запланировали на 2023 год тестирование новейшего космического пучкового оружия. Принцип действия инновационного вооружения базируется на технологии контроля потоками элементарных частиц - электронов с протонами, ионов и других, которые передвигаются на скоростях, приближённых к скорости света.

//Общество

Испугавшись ареста дома за долги, женщина разобрала его и вывезла

Испугавшись ареста дома за долги, женщина разобрала его и вывезла

У одной из жительниц районного центра Барда в Пермском крае судебные приставы арестовали недостроенный бревенчатый дом. Женщина брала в банке крупную сумму на строительство дома, но рассчитываться с кредитом не спешила. Она долгое время игнорировала предупреждения и требования банковских работников, в результате чего банк обратился в суд.

//Политика

Тимошенко: ЕС начал расследование против Порошенко

Тимошенко: ЕС начал расследование против Порошенко

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС и США начали антикоррупционное расследование против действующего главы Незалежной Петра Порошенко.

//В мире

В Киевской области сторонники "новой церкви" пошли на захват храма УПЦ

В Киевской области сторонники "новой церкви" пошли на захват храма УПЦ

В поселке Иванкове в Киевской области активисты украинской "новой церкви" пытаются захватить храм канонической УПЦ. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает интернет-портал "Вести".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
2

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом
3

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
4

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
5

Для ФАС отдали команду «фас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры