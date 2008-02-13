Заслуженному артисту РФ Игорю Гранову 70 лет!
№ 7(93) от 14.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]
МАСШТАБЫ деятельности заслуженного артиста РФ Игоря Яковлевича Гранова, композитора, основателя ВИА «Голубые гитары», первооткрывателя новых талантов, давно уже не ограничиваются профессиональной эстрадой. Он возглавляет Общественный совет ГУВД Московской области, является доктором искусствоведения и почетным профессором Международной академии наук, параллельно занимается различными видами бизнеса, поэтому неслучайно в его особняке собрались за одним столом деятели искусства, президенты банков, бизнесмены, врачи и представители СМИ.
В честь 70-летия юбиляра говорились тосты, зачитывались правительственные телеграммы, в том числе от заместителя Председателя Совета Федерации М.Е. Николаева. Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка за большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства представила юбиляра к награде – ордену Петра Великого I степени (говорят, из чистого золота с сапфирами).
Праздничное застолье, искусно организованное заботливой женой Региной, продолжилось «живым концертом». Игорь Новиков, в прошлом солист «Голубых гитар», спел нетленные хиты, хорошо известные поколению 60–70-х прошлого века: «У беды глаза зеленые», «Почему в семнадцать лет…» и другие.
Поздравить маэстро приехали многочисленные дети, внуки и правнуки. А также наконец собрался вместе полный состав ВИА «Голубые гитары»: Игорь Браславский, Игорь Новиков, Евгений Гришицын, Алексей Казанчев (ныне – батюшка Алексий) и Сергей Макеев. Легендарные артисты смотрели документальный фильм о своем ретро-прошлом. Просмотр плавно перетекал в «живой» концерт.
Музыканты расчувствовались и заявили, что они в отличной музыкальной форме и еще способны не только собирать стадионы, но и сыграть в мюзикле… Дело только за сценарием. Приятным сюрпризом на десерт стал огромный торт в виде голубой гитары.
Игорь Гранов – кавалер орденов «За пользу Отечеству» и «Звезда Сенатора» Российской и Европейской академий наук.
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