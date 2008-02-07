Фитнес «по-голливудски»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги состоялась в пресс-центре газеты «Аргументы неделi». Автор поведал журналистам о собственном «освоении» Голливуда. Александр виртуозно разряжал атмосферу общения голливудскими «байками». По-русски непосредственно и весело шутил.

Заметим, что книга «Фитнес в Голливуде» – не только о спорте. Регулярные тренировки – это лишь одна из непременных составляющих образа жизни людей, которые научились добиваться успеха. Читая книгу Александра Невского, любопытно узнавать психологию голливудских звезд, понимать, какие именно убеждения и черты характера помогли им многого добиться. Комплексы упражнений дополняют подробные и откровенные интервью с поп-идолами.

Теперь все желающие смогут узнать: почему в гараже Шэрон Стоун висит боксерская груша и почему Мадонне пришлось сменить занятия йогой на пилатес. Кто тренирует Ким Бейсингер и какое новое киноамплуа буддиста-практика Стивена Сигала. Что делала Джулия Робертс, чтобы фигура не пострадала во время беременности. От Шерилин Фенн читатель узнает, какая самая популярная диета в Голливуде.

Помешан на здоровье не один Нев­ский. Жан-Клод Ван Дамм разом отказался от алкоголя и сигарет. Джим Керри, начав с утренних променадов, добегался до многокилометровых марафонов.

То, что Александр «сдружился» с Голливудом и звезды действительно не стесняются доверять ему свои секреты, подтверждается плодотворным сотрудничест­вом Невского с западными профессионалами.

Фильм «Форсаж да Винчи» – чисто голливудский проект. Главные роли в нем исполняют сам Невский, Дэвид Кэррадайн («Убить Билла») и Шерилин Фенн («Твин Пикс»). В сюжете фильма история о том, как русский гонщик и американский ученый вместе ищут в Москве сокровища Ордена тамплиеров. Жанр картины – пародийный супербоевик. Бюджет – 12 млн. долларов. С российской стороны кроме Невского в картине участвовали Макс Покровский и Ольга Родионова. На русский язык фильм дублируют участники телепрограммы «Комеди клаб».

Мировая премьера этого приключенческого боевика запланирована на март 2008 года. Состоится она и в Москве! Фильм продан для проката уже в более, чем в 40 стран, где выйдет на экраны под международным названием Treasure Raiders.