Rolling Stones откроют Берлинале

ЭТОТ фестиваль, который по праву считается самым значительным смотром мирового киноискусства наравне с Каннским и Венецианским, пройдет с 7 по 17 февраля в Берлине. Международное жюри возглавил франко-греческий режиссер Константин Коста-Гаврас. В 2002 г. он получил из рук директора фестиваля Дитера Кослика премию «Камера Берлинале» за вклад в развитие политического кино.

Бороться за главные награды – «Золотого» и «Серебряных медведей» – будут 26 картин из 18 стран мира. Российских лент в конкурсном марафоне в этом году нет. Зато в двух самых престижных программах мы участвуем. Так, в программе «Панорама» можно будет посмотреть «Русалку» Анны Меликян, уже получившую заслуженные призы. Анна включена в список десяти самых перспективных молодых режиссеров мира. А в программе «Форум» состоится мировая премьера «Нирваны» режиссера Игоря Волошина. Так что сюрпризы впереди и ожидаемы. Именно эти программы – «Панорама» и «Форум» – часто выступают альтернативой основному конкурсу, где удается показывать не только авторское кино, но и открывать новые имена, новые горизонты.

Самый ожидаемый гость фестиваля – Анджей Вайда со своим новый фильмом. Он трижды участвовал в конкурсной программе Берлинале и в 2006 г. получил почетного «Золотого медведя» за вклад в мировое кино. Его фильм «Катынь» покажут вне конкурса. Он посвящен теме, которая была долго под запретом. В центре картины – массовое убийство тысячи польских военнопленных советскими спецслужбами, произошедшее в годы Второй мировой войны. «Элитный отряд» режиссера Хосе Падилья, который стал хитом в Бразилии, также ждут с нетерпением. Тема влияния наркомафии на беднейшие слои населения и рассказ о повседневной работе коррумпированного спецподразделения бразильской военной полиции заинтриговали многих. Но это все впереди.

В первый день после церемонии открытия покажут фильм «Да будет свет» о легендарных ветеранах рока Rolling Stones. Мартин Скорсезе снимал их во время концертов в нью-йоркском Beacon Theatre 29 октября и 1 ноября. Это шоу приобрело известность благодаря тому, что его посетило много звезд. Даже экс-президент США Билл Клинтон засветился. Кроме концертных номеров и съемок закулисья в фильм вошли старые клипы и новые интервью с участниками группы. Скорсезе попытался в фильме охватить всю карьеру «Роллингов» и понять, в чем их феномен. Режиссер клятвенно обещал, что представлять фильм на Берлинале выйдет не только он сам, но и все участники группы.

Что ж, подождем не только открытия праздника, но и открытий, которыми Берлинский кинофестиваль всегда радует!