Билана ждет армия?
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Вера ДМИТРИЕВА ]
ПОКА поклонники Димы Билана следили за «реалити-шоу» о несчастной семейной жизни его продюсеров Яны Рудковской и Виктора Батурина, над певцом нависли новые грозовые тучи.
Во-первых, его бывший инвестор Батурин начал готовиться к судебному процессу против локомотива, тянущего Билана на мировой олимп, – знаменитого музыкального продюсера Тимбалэнда. Камнем преткновения стали деньги и налоги, которые Батурин не считает возможным «дарить» чужой стране.
Во-вторых, на днях появились слухи о том, что Билана со дня на день могут забрать в армию. Несмотря на то, что артист находится в призывном для армейской службы возрасте, его юрист уверен, у певца и здесь есть альтернативные варианты. Будет ли он в ближайшее время отдавать долг Отчизне службой в армии, пока непонятно. Ясно одно – творческий триумф артиста Дмитрия Билана вновь оборачивается поражением и продюсерскими дрязгами.
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