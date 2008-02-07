Билана ждет армия?

ПОКА поклонники Димы Билана следили за «реалити-шоу» о несчастной семейной жизни его продюсеров Яны Рудковской и Виктора Батурина, над певцом нависли новые грозовые тучи.

Во-первых, его бывший инвестор Батурин начал готовиться к судебному процессу против локомотива, тянущего Билана на мировой олимп, – знаменитого музыкального продюсера Тимбалэнда. Камнем преткновения стали деньги и налоги, которые Батурин не считает возможным «дарить» чужой стране.

Во-вторых, на днях появились слухи о том, что Билана со дня на день могут забрать в армию. Несмотря на то, что артист находится в призывном для армейской службы возрасте, его юрист уверен, у певца и здесь есть альтернативные варианты. Будет ли он в ближайшее время отдавать долг Отчизне службой в армии, пока непонятно. Ясно одно – творческий триумф артиста Дмитрия Билана вновь оборачивается поражением и продюсерскими дрязгами.