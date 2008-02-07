ТЕЛЕВИДЕНИЕ уже использовало звезд в цирке, на ринге и на льду. Теперь телеканал «Россия» начинает новое испытание: «Звезды на диете» или «Ты – то, что ты ешь» – такое название программы говорит само за себя. Правда, «подопытными кроликами» в программе станут обычные женщины и мужчины, которые вместо семейного ужина однажды решились изменить свою жизнь. Супергероем программы уже назначена Галина Карпова. С 13 августа ей удалось сбросить 31,5 кг!!! (еще летом она весила 93 кг).

Звездам же предстоит развлекать телезрителей своими диетическими историями. В ближайших программах это сделают: Яна Батыршина, Павел Глоба, Владимир Долинский, Аллан Чумак, Татьяна Геворкян, Дарья Субботина. Почти у каждого из них есть свои, непростые отношения с едой и диетами.

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Яна Батыршина и обладательница Кубка мира по художественной гимнастике 2001 г. Ляйсан Утяшева расскажут о своих методах поддержания спортивной формы под неусыпным оком Ирины Винер. О том, например, как Яна поправлялась от воды, ела фрукты в шкафу и проветривала комнату, чтобы никто не почувствовал запах еды и не застукал за недостойным занятием. Звезды предупреждают: люди склонны есть больше, чем им необходимо по жизни!