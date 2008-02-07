Мир театра мне милее

– МАРИНА, бывший ведущий «Путешествий натуралиста» задал передаче высокую планку. Вам было не страшно – вдруг не оправдаете ожиданий?

– Мне никогда ничего не страшно. Я уверенная в себе женщина.

– Вы смотрели передачу «Путешествия натуралиста», когда ее вел Павел Любимцев?

– Иногда смотрела. И она мне очень нравилась. Наша задача состояла только в том, чтобы ее не испортить. И еще мы хотели придать ей новый ракурс.

– В чем принципиальное отличие вашей передачи?

– Паша подходил более интеллектуально. Много читал о животных, возил с собой чемоданы с книгами, сам готовил информацию. У меня иная роль. Просто делюсь со зрителями своими чувствами, эмоциями по поводу увиденного.

– Павел Любимцев эксплуатировал образ чудака-всезнайки в шляпе и очках. А вы над своим имиджем работали?

– Я веду себя, как обычная любознательная россиянка, которая выехала за рубеж.

– Вы уже год ведете «Путешествия натуралиста». Еще не устали путешествовать?

– Физически устаю ходить по паркам и зоопаркам, но, с другой стороны, это так интересно! Сейчас в основном езжу по Европе, а хочется в африканские страны. Самые интересные путешествия, мне кажется, будут именно там.

– Вы нашли для себя место, куда бы вам хотелось возвращаться вновь и вновь?

– Это Рим, Амстердам и Таиланд. В Таиланд я уже возвращалась, встречала там Новый год.

– Насколько, по-вашему, близки профессии телеведущего и актера?

– Не все актеры могут вести телевизионные программы. Это отдельный жанр. Телеведущий должен обладать чувством юмора, чувством меры, иметь определенные знания в той области, о которой он говорит.

– У вас все это есть. Вы сразу, не раздумывая, согласились вести передачу?!

– Сразу согласилась. От таких предложений не отказываются! Хотя у меня и спектакли были, и съемки в Киеве.

– Передача с вашим приходом стала более живой и веселой. Вы рассчитываете получить еще одну ТЭФИ?

– Об этом даже не думаю. Любая премия – это лотерейный билет. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Мне приятно, что передача приобрела новую интонацию, что у нее достаточно высокий рейтинг.

А что касается премий, то я их никогда не жду. У меня такая судьба – мне премии никогда не достаются.

– Чем вам приходится жертвовать ради передачи: как у вас сегодня с кинопредложениями и занятостью в театре?

– У меня есть приоритеты. На первом месте стоит МХТ, потом передача «Путешествия натуралиста», а уж после этого – кинопроекты. Помимо этого преподаю мастерство актера и хожу на передачи в качестве гостя.

– Успеваете?

– А я практически не сплю. Постоянно перелетаю из города в город. Сейчас у меня съемки и в Минске, и в Киеве.

– Какой род деятельности приносит вам основной доход?

– Я нигде не получаю огромных денег, но если все сложить, то выходит какая-то приемлемая сумма.

– Вы смотрите телевизор?

– Чаще всего нет. Но если удается, то выбираю хорошие фильмы, канал «Культура». Очень люблю умные передачи, особенно «Апокриф» Виктора Ерофеева.

– Какой мир вам милее: кино или ТВ?

– Мне милее мир театра.