Мир театра мне милее
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
– МАРИНА, бывший ведущий «Путешествий натуралиста» задал передаче высокую планку. Вам было не страшно – вдруг не оправдаете ожиданий?
– Мне никогда ничего не страшно. Я уверенная в себе женщина.
– Вы смотрели передачу «Путешествия натуралиста», когда ее вел Павел Любимцев?
– Иногда смотрела. И она мне очень нравилась. Наша задача состояла только в том, чтобы ее не испортить. И еще мы хотели придать ей новый ракурс.
– В чем принципиальное отличие вашей передачи?
– Паша подходил более интеллектуально. Много читал о животных, возил с собой чемоданы с книгами, сам готовил информацию. У меня иная роль. Просто делюсь со зрителями своими чувствами, эмоциями по поводу увиденного.
– Павел Любимцев эксплуатировал образ чудака-всезнайки в шляпе и очках. А вы над своим имиджем работали?
– Я веду себя, как обычная любознательная россиянка, которая выехала за рубеж.
– Вы уже год ведете «Путешествия натуралиста». Еще не устали путешествовать?
– Физически устаю ходить по паркам и зоопаркам, но, с другой стороны, это так интересно! Сейчас в основном езжу по Европе, а хочется в африканские страны. Самые интересные путешествия, мне кажется, будут именно там.
– Вы нашли для себя место, куда бы вам хотелось возвращаться вновь и вновь?
– Это Рим, Амстердам и Таиланд. В Таиланд я уже возвращалась, встречала там Новый год.
– Насколько, по-вашему, близки профессии телеведущего и актера?
– Не все актеры могут вести телевизионные программы. Это отдельный жанр. Телеведущий должен обладать чувством юмора, чувством меры, иметь определенные знания в той области, о которой он говорит.
– У вас все это есть. Вы сразу, не раздумывая, согласились вести передачу?!
– Сразу согласилась. От таких предложений не отказываются! Хотя у меня и спектакли были, и съемки в Киеве.
– Передача с вашим приходом стала более живой и веселой. Вы рассчитываете получить еще одну ТЭФИ?
– Об этом даже не думаю. Любая премия – это лотерейный билет. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Мне приятно, что передача приобрела новую интонацию, что у нее достаточно высокий рейтинг.
А что касается премий, то я их никогда не жду. У меня такая судьба – мне премии никогда не достаются.
– Чем вам приходится жертвовать ради передачи: как у вас сегодня с кинопредложениями и занятостью в театре?
– У меня есть приоритеты. На первом месте стоит МХТ, потом передача «Путешествия натуралиста», а уж после этого – кинопроекты. Помимо этого преподаю мастерство актера и хожу на передачи в качестве гостя.
– Успеваете?
– А я практически не сплю. Постоянно перелетаю из города в город. Сейчас у меня съемки и в Минске, и в Киеве.
– Какой род деятельности приносит вам основной доход?
– Я нигде не получаю огромных денег, но если все сложить, то выходит какая-то приемлемая сумма.
– Вы смотрите телевизор?
– Чаще всего нет. Но если удается, то выбираю хорошие фильмы, канал «Культура». Очень люблю умные передачи, особенно «Апокриф» Виктора Ерофеева.
– Какой мир вам милее: кино или ТВ?
– Мне милее мир театра.
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