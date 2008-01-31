Нонна Гришаева – в пародийном шоу «Большая разница» на Первом

«Аргументы неделi»: КАК вы попали в проект «Большая разница» и с каких пор стали пародисткой?



НОННА Гришаева:

- МЕНЯ пригласил Александр Цекало, с которым мы вместе работали над различными телевизионными и театральными шоу.

Я пародировала наших эстрадных звезд еще в детстве. Во время учебы в Щукинском училище отводила душу на предмете «Музыкальное наблюдение».

Я даже мужчин пародирую! У каждого пародиста есть свои секреты. Я, например, долго и внимательно наблюдаю за «объектом», а когда пробую подражать ему, постоянно представляю его образ, манеру держаться, говорить. Репетируя пародию на Жанну Фриске, училась так же двигаться. Остальное сделал за меня костюм.