Нонна Гришаева – в пародийном шоу «Большая разница» на Первом
№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
«Аргументы неделi»: КАК вы попали в проект «Большая разница» и с каких пор стали пародисткой?
НОННА Гришаева:
- МЕНЯ пригласил Александр Цекало, с которым мы вместе работали над различными телевизионными и театральными шоу.
Я пародировала наших эстрадных звезд еще в детстве. Во время учебы в Щукинском училище отводила душу на предмете «Музыкальное наблюдение».
Я даже мужчин пародирую! У каждого пародиста есть свои секреты. Я, например, долго и внимательно наблюдаю за «объектом», а когда пробую подражать ему, постоянно представляю его образ, манеру держаться, говорить. Репетируя пародию на Жанну Фриске, училась так же двигаться. Остальное сделал за меня костюм.
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