Джеки Чан не копировал Брюса Ли!

– ДЖЕКИ, это правда, что вы собираетесь снимать следующий «Час пик» в Москве?

– Я действительно всерьез рассматриваю такую возможность. Мы уже работали и в Америке, и в Гонконге, и во Франции. Чем еще можно удивить мировую аудиторию, как не приключениями Джеки Чана и Криса Такера в России? Я бывал в вашей стране и с удовольствием приеду снова уже не для экскурсий, а для киносъемок. Но до этого еще далеко, так как вначале должен появиться сценарий, который понравится и мне, и Крису, и режиссеру Бретту Ратнеру, и киностудии «Нью Лайн Синема»...

– «Час пик 3» собрал в мировом прокате около 300 млн. долларов. Какие у вас остались впечатления от работы над этим фильмом?

– Мы довольно долгое время снимали в Париже, и самое неизгладимое впечатление на меня произвела знаменитая Эйфелева башня. Когда-то я попал в Париж еще совсем молодым человеком, и мне пришлось отстоять длинную очередь, чтобы подняться на башню с остальными туристами. Но теперь для меня на ней включили специальное освещение, а вся прилегающая площадь была оцеплена полицией! Представляете, какой гордостью я переполнялся? (Джеки смеется.) Мы отсняли там несколько эпизодов, в том числе и рукопашные поединки. И я считаю, что именно сцены с участием Эйфелевой башни по-настоящему украсили «Час пик 3»!

– Ваша карьера продолжается уже много лет. Вы ведь начали сниматься еще ребенком, не так ли?

– Да, впервые я попал на съемочную площадку, когда мне было всего 8 лет. Фундамент моей карьеры закладывался во время десятилетнего обучения в Китайской драматической академии, где я изучал актерское мастерство, музыку, танцы, пантомиму, акробатику и различные виды боевых искусств. Все ученики академии должны были просыпаться в 5 часов утра и заниматься до позднего вечера. Я закончил учебу в 1971-м и в том же году был принят на работу в качестве актера и каскадера на самую известную в Гонконге киностудию «Шо Бразерс». Моими первыми фильмами стали «Маленький тигр» и «Кулак ярости». В главной роли я снялся 3 года спустя – в картине «Незнакомец в Гонконге». А в 1977 г. на экраны вышел фильм «Змея в тени орла», который стал хитом и принес мне настоящую популярность в Азии.

– Но в США вы добились известности лишь к середине 1990‑х...

– Это произошло в 1996 г., когда на американские экраны вышла «Разборка в Бронк­се». Но я снимался в голливуд­ских фильмах еще в 1980-х годах. Правда, был очень разочарован тем, что мне приходилось играть не те роли, которые хотелось бы. Поэтому я вернулся в Гонконг и начал снимать приключенческие фильмы с элементами комедии. И по прошествии определенного времени Голливуд вспомнил обо мне. Но теперь я могу сам выбирать роли и играть только интересных мне персонажей!

– Почему в своих ранних фильмах вы подражали Чарли Чаплину и Бастеру Китону, а не Брюсу Ли?

– Видите ли, сотни азиатских актеров пытались копировать Брюса, но ни один из них не добился успеха. В своем роде Брюс – единственный и неповторимый. Поэтому мне было необходимо найти что-то свое. Я решил стать его прямой противоположностью. К примеру, герои Ли наносили противникам высокие удары – мои герои наносили низкие. Во время поединков его герои устрашающе кричали, мои – смешно гримасничали и так далее. Я пересмотрел очень много немых фильмов с участием Чаплина, Китона и Гарольда Ллойда, и это помогло мне ввести в свои фильмы еще больше юмора и классических комедийных трюков.

– В фильме «80 дней вокруг света» у вас было несколько комедийных сцен с Арнольдом Шварценеггером, который также известен отличным чувством юмора. Легко ли было с ним сниматься?

– Я давно знаком с Арнольдом, и мы обязательно встречаемся, когда он приезжает в Гонконг или я оказываюсь в Лос-Анджелесе. Мы много лет пытались найти для совмест­ной работы подходящий сценарий, но нам никак это не удавалось. Поэтому представляете мою радость, когда я узнал, что Шварценеггер согласен сыграть в фильме «80 дней вокруг света»! А работать с ним было легко и весело, поскольку он не только настоящий профессионал, но и большой любитель пошутить. Но в перерывах между дублями мы с ним играли в шахматы, и Арнольд постоянно выигрывал – это было единственное, что меня огорчало. (Джеки опять смеется.)

– Последний вопрос: сколько раз в неделю вы занимаетесь спортом?

– Практически ежедневно, так как тренировки являются неотъемлемой частью моей жизни! Каждое утро я начинаю с физических упражнений – выполняю различные растягивающие движения, затем занимаюсь с гантелями, после чего перехожу к отработке ударов. К счастью, мне уже не нужно ни с кем драться в полную силу, поэтому мои тренировки проходят в щадящем режиме.