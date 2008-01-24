Цветной бульвар огласил страшный рев

С САМОГО утра во дворе Цирка на Цветном стояла рота солдат, готовая разгружать клетки со львами. Звери нервничали. Для них это был первый большой переезд и серьезный стресс. Их хозяин – артист Укргосцирка Владислав Гончаров – работал до этого в основном на родине. Когда животных переместили в вольеры цирка, львы разошлись и огласили помещение грозным рыком. Цирковые порадовались: «Давно не слышали такого рева!»

Аттракцион со львами 30-летнего дрессировщика Владислава Гончарова должен стать одним из самых впечатляющих моментов новой программы. На сегодняшний день в цирке существует только три рабочих аттракциона с этими животными, поэтому само по себе появление их в Москве – уже событие. В аттракционе Гончарова много интересного: хищники работают без подкормки, то есть во время работы их не задабривают кусочками мяса; многие трюки исполняются синхронно, что довольно сложно; дрессировщик бесстрашно садится на лежащих на манеже львов. И самое главное – впервые за многие годы будет исполнен трюк «голова дрессировщика в пасти льва»!

Владислав откроет льву пасть, положит туда голову и опустит обе руки. В такой момент в цирке звучит барабанная дробь, а зрители в ужасе хватаются за сердце. Ситуация действительно тревожная, потому что лев легко сможет захватить дрессировщика когтями и тогда шансов вырваться у него практически нет. Опасность работы со львами состоит еще и в том, что у этих хищников, в природе живущих прайдами, очень развито чувство стаи. Стоит одному льву начать атаку, остальные тут же присоединяются. Кстати, кроме аттракциона со львами Гончаров покажет номер с крокодилами и змеями.

Что же касается звезд, среди которых будут Владимир Турчинский, Анита Цой, Наталья Подольская и Ольга Шелест, то пока неизвестно, кто из них рискнет войти в клетку к хищникам. В прошлый раз смелости хватило только у Яны Чуриковой. Но тогда рядом с ней были сразу три дрессировщика Багдасаровых. В этот раз охранять звезду будет один Владислав Гончаров. А львы, как мы уже сказали, животные стадные. О чем они между собой договорятся, неизвестно.