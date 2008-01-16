Артиста обидит каждый…

Мутные воды массмедиа



АРТИСТ, естественно, должен выглядеть на сцене очень прив­лекательным. Часто – почти провокационно. Разумеется, это не может не распалять воображения поклонников, с чем связано много негатива. В результате артисты, в большинстве своем порядочные и часто беззащитные люди, становятся объектами посягательств.

Как утверждают психологи, такие ассоциации вызваны в основном тем, что шоу-тусовка строит свой имидж на простейших человеческих инстинктах. Точнее, берет за основу образа не творческий, а сексуальный аспект. В последнее время он стал более агрессивным, что заметно выдвинуло на первый план таких персонажей, как порномодель Лена Беркова. И если раньше за ними приглядывали лишь отдел нравов и другие соответствующие инстанции, то сегодня их «творчеством» без ограничений «любуются» и стар и млад. Причем сомнительная репутация этих «новоиспеченных звезд» сейчас пропагандируется как норма поведения в гламурной среде.

Нередко из-за такой пропаганды сексуальной доступности артисты менее раскрепощенных взглядов становятся заложниками выстроенной системы. «Владельцы некоторых радиостанций и телеканалов, в общем, люди, облеченные властью, успешно пользуются «служебным» положением и делают все, что хотят, с любыми известными девчонками», – признается шоумен Отар Кушанашвили. И дело здесь не в распущенности. Просто рисковать уже сложившейся карьерой решаются немногие.

«Сексуальные домогатель­ст­ва в шоу-бизнесе – это издерж­ки профессии, с которыми рано или поздно сталкиваются все артисты, – утверждает бывший «фабрикант» Прохор Шаляпин. – Говорить об этом не принято, поскольку это бросает тень на и без того сомнительную репутацию шоу-бизнеса. В моей практике тоже были ситуации, когда невоспитанные люди нетрадиционной ориентации пытались самоутвердиться за мой счет. Но поскольку я был на попечении Первого канала – а это сильнейшая структура в шоу-бизнесе, – я надежно защищен от любых посягательств «навязчивых поклонников».

К счастью, Первый – это базовый канал в шоу-бизнесе. Кто с ним работает – защищен фундаментально.

Закрытые концерты



НЕСМОТРЯ на весомость влиятельных структур, в щекотливых ситуациях звезды все же оказываются. Частенько подобное происходит на корпоративных мероприятиях.

Разгоряченные спиртными напитками и собственной значимостью, заказчики забывают о хороших манерах и пытаются силой увезти артисток «в номера». Не раз с этим сталкивались девичьи группы. Некоторое время назад пресса писала о неприятном инциденте, в котором после концерта оказались замешаны солистки одного из коллективов. Отработав концерт, девушки уже направлялись к машине, когда шкафообразные мужчины попытались силой затащить их в свой автомобиль и увезти в неизвестном направлении. Девушкам и их директору пришлось отстаивать свою честь с помощью кулаков.

Некоторые девичьи коллективы их менеджмент представляет даже по саунам. На светские условности уже давно не обращают внимания. Несмотря на то что подобные выезды представляют собой обычную концертную программу в неформальной обстановке, такие «творческие сольники» афишировать не принято. Зато заработок за эти «банные караоке» весьма высок. Ведь помимо обычного концертного гонорара заказчики доплачивают звезде «за пикантность» мероприятия. Фиксированной ставки здесь нет.



В подворотне их ждал маньяк



ДОБИТЬСЯ внимания небожителей стремятся и простые смерт­ные. Подобные желания порой не обходятся без криминала. За свою экранную доступность и игры в секс-идолов кумиры нередко рискуют соб­ственной жизнью.

Многолетняя истерия по поводу группы «На-На» могла закончиться трагедией. Помимо желания забеременеть от кумира обезумевшие фанатки не раз пытались плеснуть в ребят серной кислотой.

Некоторое время назад певица Люба Успенская чудом спаслась при пожаре. Как выяснилось, поджог был спланирован одним из ее психически нездоровых воздыхателей.

– С виду мужчина напоминал успешного и воспитанного бизнесмена, – рассказывает Успенская, – дарил цветы, благодарил за концерты...

Позднее поклонник захотел более активно участвовать в ее жизни. Но поняв, что ему не светит даже дружба, начал угрожать. Однажды приехал по­смотреть, как в ее новой квартире делается ремонт. В результате Успенская оказалась заложницей. Певицу заперли и подожгли в коридоре бумагу. Спасло ее только то, что у соседки хранился запасной ключ и она почув­ствовала запах гари.

Некий маньяк Нагиев (однофамилец известного актера) по крупицам собирал информацию об известной певице: выяснял круг знакомств, распорядок дня, список гас­т­ролей... и готовился к нападению. Спасло звезду чудо – когда она без сопровождения вошла к себе в дом, следующего за ней маньяка не впустила в подъез­д консьержка. В результате право­охранительные органы взяли его по обвинению в убийстве четырех женщин в поезде Харьков – Москва. Всего за одну поездку Нагиев изнасиловал, ограбил и убил двух проводниц этого состава и двух пассажирок. Позд­нее маньяк признался сыщикам, что в каждой из них он видел мечту своей жизни. Кур­ским судом он был приговорен к пожизненному заключению.