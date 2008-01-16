Бабкина завидует Джоли?

ПОХОЖЕ, лавры западных див не дают покоя Надежде Бабкиной.

Сначала знойная казачка подкорректировала свой имидж и стала похожа на светловолосую Мадонну.

Теперь она отправилась в качестве посла доброй воли в ЮАР. На подобную благотворительную деятельность Надежду Георгиевну вдохновила актриса Анджелина Джоли. Кстати, поговаривают, что на примере голливудской кинодивы Бабкина всерьез задумалась о вопросах усыновления.

«Мне кажется, что это замечательная затея, – щебечет Надежда Бабкина. – Своего сына я уже вырастила, буду теперь вместе с коллективом заниматься чужими». По приезде в Москву певица запланировала взять под свой патронаж несколько столичных детских домов.