Бабкина завидует Джоли?
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПОХОЖЕ, лавры западных див не дают покоя Надежде Бабкиной.
Сначала знойная казачка подкорректировала свой имидж и стала похожа на светловолосую Мадонну.
Теперь она отправилась в качестве посла доброй воли в ЮАР. На подобную благотворительную деятельность Надежду Георгиевну вдохновила актриса Анджелина Джоли. Кстати, поговаривают, что на примере голливудской кинодивы Бабкина всерьез задумалась о вопросах усыновления.
«Мне кажется, что это замечательная затея, – щебечет Надежда Бабкина. – Своего сына я уже вырастила, буду теперь вместе с коллективом заниматься чужими». По приезде в Москву певица запланировала взять под свой патронаж несколько столичных детских домов.
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