Гребенщикова сведут с итальянской мафией

МИХАИЛ Гребенщиков не страдает от отсутствия корпоративных заказов, и его трудно поставить в тупик. Хотя пожелания гостей порой удивляют. На одной из новогодних вечеринок Мишу попросили исполнить легендарную «Мурку».

Блатняк в новой обработке настолько тронул заказчиков, что Гребенщикову тут же пообещали помочь с деньгами на съемки видеоклипа. Снятому ролику уже запланировали устроить мировую премьеру. Кроме этого, к Михаилу обратились с предложением сделать его композицию одной из центральных музыкальных тем в российском боевике про итальянскую мафию.