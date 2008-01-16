Заворотнюк познакомят с ее отцом
№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПОКЛОННИКОВ популярного сериала «Моя прекрасная няня» ждет сюрприз.
В конце января кинокомпания «Амедиа» продолжит съемки полюбившегося ситкома. Ушедшую из жизни Любовь Полищук не будут заменять другой актрисой. Зато в новых сериях появится неуловимый папаша Виктории Прутковской. По планам создателей его роль сыграет Александр Филиппенко.
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