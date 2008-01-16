Заворотнюк познакомят с ее отцом

ПОКЛОННИКОВ популярного сериала «Моя прекрасная няня» ждет сюрприз.

В конце января кинокомпания «Амедиа» продолжит съемки полюбившегося ситкома. Ушедшую из жизни Любовь Полищук не будут заменять другой актрисой. Зато в новых сериях появится неуловимый папаша Виктории Прутковской. По планам создателей его роль сыграет Александр Филиппенко.