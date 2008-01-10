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«Серые кардиналы» шоу-бизнеса

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

«Серые кардиналы» шоу-бизнеса
Примадонна умеет дружить с покровителями, фото Г. УСОЕВА

Бандитское прошлое

 СЛУЧАЙНЫХ людей в шоу-бизнесе не бывает. Сегодня тем более. Ведь правила игры полностью диктуют медиаструктуры и их «рулевые». Чтобы не затеряться в клановой обойме из безвольных артистов, их «бесхозные» коллеги прибегают к более продуманным стратегическим маневрам… Каким? Ищут поддерж­ки у так называемых серых кардиналов.

 В 90-х годах артистов «крышевали» в основном в криминальных кругах. «Поддержка среди бандитов была у всех артистов, – признается бывший участник «Дюны» Сергей Катин. – За охрану и некоторую финансовую помощь звезды периодически выезжали на субботники, где исполняли роль «свадебных генералов». Отказ от подобных концертов был опасен для жизни. Несмотря на всю звездную мишуру и атрибутику, покровители к своим «придворным музыкантам» относились как к расходному материалу, от которого в случае ненадобности всегда можно было избавиться. Но были и певцы, которым их «попечители» всегда оказывали почет и уважение. Среди таких артистов долгое время фигурировали Михаил Звездинский и Александр Розенбаум.

 Примерно к 1996 г. шоу-бизнес сменил не только приоритеты, но и распальцованных «ангелов-хранителей». Но за некоторыми представителями шоу-бизнеса шлейф от бандитской крыши тянется и сегодня. К примеру, в тусовке Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова у многих ассоциируются с долгопрудненской бандитской группировкой. Ходят слухи, что организаторы гастролей долгое время не хотели работать с этими артистами, так как боялись «пацанских разборок» из-за невыполненных мелочей в звездном райдере.

Равнение на Кремль

 БЫТЬ поближе к властным структурам сегодня стараются все. Артисты не исключение. Одни народные любимцы сами идут во власть – а точнее, отдают в пользование ей или какой-либо партии свои имя и репутацию. Другие просто водят с ней многолетнюю творческую дружбу. К примеру, рок-движению долгое время «покровительствовал» зам­главы администрации президента Владислав Сурков. Среди его любимчиков Борис Гребенщиков, Владимир Шахрин и «Чайф», «Агата Кристи». С последними в 2005 г. Сурков даже выпустил совмест­ное творческое детище – музыкальный альбом «Полуострова».

 Не равнодушна к шоу-индустрии и помощник Президента РФ Джахан Поллыева.

 Джахан и сама пишет стихи, и увлекается пением. Выпустила диск с исполнением романсов разных авторов, который был распространен ограниченным тиражом среди друзей и знакомых. Песни Поллыевой уже поют как «фабриканты», так и наши мэтры. И хотя помощник президента старается не выносить на показ свои дружеские предпочтения, в кремлевских кулуарах судачат, что сегодня она весьма благосклонна к Александру Буйнову.

Банковские резервы

 БИЗНЕС-ЭЛИТА поддерживает в основном поп-тусовку. Некоторое время назад пресса судачила о том, что бизнесмен Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик на протяжении многих лет был покровителем Софии Ротару.  По слухам, бизнесмен был влюблен в певицу и готов на все: дарил дорогие шубы, помогал покупать машину...

 Немало разговоров ходит о множественных покровителях Аллы Пугачевой. Один из близких друзей Аллы Борисовны, который всегда готов прийти ей на помощь, – олигарх и меценат Шабтай Калманович. Люди из окружения примадонны рассказывали, что многие проекты Аллы Борисовны финансировал ныне опальный олигарх Михаил Ходорковский. А в последнее время, говорят, Алла Борисовна дружна с Романом Абрамовичем, который с недавнего времени водит дружбу и с Земфирой.

 Экс-супругу примадонны Филиппу Киркорову помогает бизнесмен Виктор Батурин. Напомним, что с грамотной финансовой и продюсерской политикой Батурина смог укрепить свои позиции в россий­ском шоу-бизнесе и певец Дима Билан.

 Ходят слухи, что с недавних пор вкладываться в шоу-бизнес стал и бывший президент Сбербанка, а ныне глава «Почты России» Андрей Казьмин. Говорят, что именно благодаря его финансированию загорелась звезда некой телеведущей и якобы известной в Европе модели Оксаны Лаврентьевой. Помогает Оксана (при поддерж­ке своего покровителя) и коллегам по цеху. К примеру, знакомые Лаврентьевой рассказывали, что не так давно она «облагодетельствовала» Валерия Меладзе, снявшись «по-дружески» в его клипе.

Изгнанники структур

 КАК показывает практика – дружба шоу-особей и их покровителей не всегда заканчивается хеппи-эндом. Не так давно страна стала свидетелем кровавых разборок с певцом Авра­амом Руссо. И несмотря на то что официальных обвинений в адрес Тельмана Исмаилова он не сделал, «булыжники» в сторону экс-благодетеля кинуты все-таки были.

 Напомним, Авраам Руссо начал свою профессиональную певческую карьеру в кипрском ночном клубе «Темпл». Именно там разглядел его российский предприниматель Тельман Исмаилов и недолго думая решил помочь талантливому сирийцу. Ходят слухи, что первоначальные вложения Тельмана в новоявленную поп-звезду составили около полумиллиона долларов. На эти деньги была нанята команда профессионалов (с продюсером Иосифом Пригожиным и целым штатом авторов, среди них Виктор Чайка, Аркадий Укупник, Лариса Рубальская). Благодаря их усилиям Руссо заявил о себе. Говорят, успех вскружил певцу голову, и он решил избавиться от своего покровителя, пытаясь примкнуть к другим влиятельным персонажам…

 В итоге на певца было совершено покушение, и он под строжайшей конспирацией эмигрировал за границу.

 Боролась за право остаться в шоу-индустрии со своим бывшим благодетелем, ресторатором Александром Волковым, и певица Катя Лель. Множественные суды и публичные распри пока не принесли никому из них окончательной победы.

 Месть бывшего «воздыхателя» не обошла и балерину Анастасию Волочкову. Некоторое время назад балерина призналась прессе, что в гонениях на нее в Большом театре и прочих судебных неприятностях был замешан некий влиятельный человек, который не смог простить ей свою «отставку»… Ходят слухи, что, для того чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, Настя была вынуждена просить помощи у влиятельных государственных чиновников.

 P.S. Безусловно, рабства в нашей стране в шоу-бизнесе нет. Зато полно кукол, которые ищут себе кукловодов…  Так проще – можно жить в созданном для тебя игрушечном мире,  улыбаться фарфоровой улыбкой и не думать о завтрашнем дне... Только расслабляться при подобных «привилегиях» крайне опасно… Не стоит забывать – рычаги управления находятся в чужих руках, а точка опоры при данном раскладе весьма ненадежна. Вот и получается, что «дружить» с покровителями – достаточно «дорогое» удовольствие. Причем для обеих сторон.

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