«Экс-ББ» угрожают расправой

В КРИМИНАЛЬНУЮ историю влипли участники юмористической шоу-группы «Экс-ББ». Все началось с гастролей в Тюмени. Отработав концерт, артисты обнаружили пропажу реквизита и десяти сценических костюмов. Взбешенные юмористы высказали претензии пригласившим их организаторам из агентства «аФишка», и те пообещали найти правонарушителей. Поскольку на утро у «Экс-ББ» были назначены съемки в новогоднем мюзикле, артисты вылетели в Москву.

Через несколько дней «экс-бэбистов» ждал еще один неприятный сюрприз. В Сургуте были замечены их двойники, которые гастролировали в украденных у них костюмах и с их реквизитом. Интересная деталь – устраивали концерты самозванцам организаторы тюменских гастролей «Экс-ББ» из агентства «аФишка».

Подсобрав доказательную базу, представители юмористов попытались решить вопрос мирным путем. Однако вместо диалога артисты стали получать по телефону угрозы. В настоящий момент «Экс-ББ» и их менеджмент усилии охрану и готовятся отстаивать свои права в суде.