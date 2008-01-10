//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

«Экс-ББ» угрожают расправой

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

<nobr>«Экс-ББ»</nobr> угрожают расправой
«Экс-ББ» ищут правду в суде

 В КРИМИНАЛЬНУЮ историю влипли участники юмористической шоу-группы «Экс-ББ». Все началось с гастролей в Тюмени. Отработав концерт, артисты обнаружили пропажу реквизита и десяти сценических костюмов.  Взбешенные юмористы высказали претензии пригласившим их организаторам из агентства «аФишка», и те пообещали найти правонарушителей. Поскольку на утро у «Экс-ББ» были назначены съемки в новогоднем мюзикле, артисты вылетели в Москву.

 Через несколько дней «экс-бэбистов» ждал еще один неприятный сюрприз. В Сургуте были замечены их двойники, которые гастролировали в украденных у них костюмах и с их реквизитом. Интересная деталь – устраивали концерты самозванцам организаторы тюменских гастролей «Экс-ББ» из агентства «аФишка».

 Подсобрав доказательную базу, представители юмористов попытались решить вопрос мирным путем. Однако вместо диалога артисты стали получать по телефону угрозы. В настоящий момент «Экс-ББ» и их менеджмент усилии охрану и готовятся отстаивать свои права в суде.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Впервые падение рейтинга всей ветвей власти было зафиксировано в конце прошлого года, причем не только независимыми мониторинговыми службами, но и вполне лояльными социологическими организациями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, почему нападение Североатлантического альянса на Россию является маловероятным. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//В мире

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

В случае своей победы на грядущих выборах Петр Порошенко устроит «еще более кровавую бойню». Соответствующее заявление сделал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-министр здравоохранения Латвии: наша система ориентирована не на человека

Экс-министр здравоохранения Латвии: наша система ориентирована не на человека

В Латвии доступность услуг здравоохранения регулируется Законом о лечении. Данный закон позволяет бесплатно «воспользоваться» неотложной медицинской помощью. Что касается «других услуг», то тут, простите, сложно разобраться: бесплатная медицина тихо «перетекает» в платную.

//Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский назвал имя того, кого лично хотел бы поддержать на выборах президента Украины. Зеленский признался, что такому кандидату мог бы даже уступить своё место в предвыборной гонке.

//В мире

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Известный итальянский певец Аль Бано собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стало занесение певца с "чёрный список" Украины. В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Экономика

ММК подтвердил статус крупнейшего поставщика оцинковки в Россию

ММК подтвердил статус крупнейшего поставщика оцинковки в Россию

Флагман российской сталелитейной отрасли Магнитогорский металлургический комбинат реализовал по итогам 2018 года рекордный объём оцинкованного металлопроката – 1, 3 млн тонн. На сегодняшний день компания остаётся крупнейшим в России поставщиком данной продукции.

//Общество

Власти решили, что россиянам нужно лучше питаться

Власти решили, что россиянам нужно лучше питаться

Минтруд рассматривает идею о том, чтобы в следующем году предложить Госдуме законопроект об изменении существующей потребительской корзины. Планируется расширить существующий набор продуктов.

//Политика

Эксперт: Шансы Мадуро уменьшаются с каждым днём

Эксперт: Шансы Мадуро уменьшаются с каждым днём

Шансы Мадуро остаться у власти уменьшаются с каждым днём, считает Дмитрий Розенталь, заместитель директора Института Латинской Америки РАН.

//Общество

ФСБ пресекла деятельность членов религиозной организации «Свидетели Иеговы»

ФСБ пресекла деятельность членов религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму пресекли деятельность членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещенная в РФ организация) в Ялте

//В мире

Жительница Америки устроила «кладбище домашних животных» у себя дома

Жительница Америки устроила «кладбище домашних животных» у себя дома

Женщина из штата Виргиния в США на протяжении нескольких лет собирала и хранила у себя дома более сотни мёртвых кошек. Кроме того, с любительницей животных живут две дюжины живых кошек и собака.

//Здоровье

Россияне стали дольше жить

Россияне стали дольше жить

За прошедший год средняя продолжительность жизни россиян увеличилась и достигла отметки в 73 года. Об этом рассказала Ольга Ткачева, занимающая в Минздраве должность главного внештатного гериатра.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

Россиян ждут апрельские морозы и -30°С

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры