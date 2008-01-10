Ковальчук выжили из «Блестящих»?
№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
КАК сообщают наши информационные источники, на днях в группе «Блестящие» вновь произошли кадровые перестановки. Коллектив покинула Юлия Ковальчук.
«Контракт у Ковальчук закончился 31 декабря, – подтвердил нам информацию музыкальный продюсер группы Андрей Грозный. – Что будет дальше, мне пока не ясно».
В отличие от своего менеджмента Юлия в своей творческой судьбе уже определилась. Возвращаться в коллектив, с которым, по словам ее коллег, у певицы было немало серьезных конфликтов, она не намерена.
Правда, завязывать с шоу-бизнесом тоже не планирует. Говорят, что в настоящий момент она ведет переговоры с известными продюсерскими центрами и у нее уже готов музыкальный материал для сольного проекта.
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