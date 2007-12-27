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Татьяна Лунева – новая акула шоу-бизнеса

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Олеся ВЕРБЕНИНА ]

Татьяна Лунева – новая акула <nobr>шоу-бизнеса</nobr>

 – ТАТЬЯНА, как вам, девушке без серьезной финансовой протекции, удалось втиснуться в столь плотные ряды шоу-бизнеса?

 – Если честно, то у меня изначально не было такой цели. Это все случайное стечение обстоятельств. Плюс упорство, талант и ярое желание заниматься любимым делом.

 – Вас называют «антигламурной красавицей» и «самородком отечественного шоу-бизнеса». Неужели не приходилось подстраиваться под его законы?

 – В моем характере нет такого понятия – подстраиваться под что-то. Поэтому я не считаю, что должна себя ломать ради того, чтобы быть в обойме успешных артистов. Зрителю нравятся мои песни и мой образ, потому что он не наигранный, а настоящий. Посмотрите, сколько у нас на эстраде западных клонов. Где индивидуальность и желание реализовать свой талант, а не чью-то использованную коммерческую схему? Хочется по этому поводу напомнить фразу из песни Андрея Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас».

 – Позиция у вас железная. И где «куют» таких звезд?

 – Я родилась на Сахалине. Двери в нашем доме открывались строго внутрь, иначе на улицу просто было не выбраться. Каждое утро мы прокладывали себе дорогу лопатами. Потом моего отца – строителя по профессии – перевели в Хабаровск. Там я закончила музыкальную школу и объездила со своей вокальной группой весь Дальний Восток. Признание пришло очень быстро. Нам рукоплескали города, заставы и села. Практически везде мы побывали по нескольку раз. Тогда я укрепилась в своем желании петь. Но отца перевели в Москву, поэтому среднюю школу я закончила здесь. Папа мечтал о продолжении династии, а в строительном институте была кафедра китайского языка, который я изучала с детства… Вот так жизнь и увела меня в сторону от пения. Случилась любовь, замужество, рождение сына. Много замечательных событий в жизни любой женщины. Единственное – мне всегда не хватало сцены. Детское желание петь было сильнее многих.

 – А как же вам удалось обратить на себя внимание бывшего музыкального продюсера Алсу – композитора Александра Шевченко?

 – Мне иногда кажется, что с Сашей нас свела судьба. Если у меня так все быстро сложилось с семьей, значит, впереди ждало еще что-то важное. Мы с мужем и сыном летели на отдых. Они уснули, а я слушала песню «Будет все, как ты захочешь». «Хочу петь!» – подумала я. Прибавляю звук и вдруг сзади сквозь наушники слышу голос: «Саш, твои песни скоро будут из каждого утюга звучать». Я невольно обернулась. «Это ваша песня?» – «Моя». Так мы познакомились с Александром Шевченко и его братом.

 – И он помог вам запеть?

 – Его роль вообще была решающей. Он пригласил нас на свой концерт, потом было «афтерпати» в караоке-клубе. Александр попросил меня там спеть. И мы оба поняли, что, как говорится, искра божья пролетела. Он сказал, что сразу поверил в меня: «Так подкупает твой искренний голос. Оставайся такой же непосредственной. Сейчас в мире большой спрос на глубокие песни».

 – На новогоднем концерте на РЕН-ТВ вы дебютировали как телеведущая. Желания переквалифицироваться из певицы в теледивы не возникло?

 – Дебют прошел удачно. Вечером 1 января смотрите концерт «Рок-н-ролл в большом городе». На одной сцене выступили группы «Би-2», «Токио», Николай Носков, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и другие. Ярослав из «Токио» лихо отплясывал на праздничном столе прямо посреди бокалов с шампанским. Такой получился «антигламур» на «РЕН-ТВ». Я исполнила песню «Время не ждет». После съемок мне сделали несколько заманчивых предложений, которые мне показались интересными. Но не хочется распыляться. Хотя если получится совмещать музыку и ведение ток-шоу, я рискну покорить и этот олимп.

 – А вообще тяжело сейчас покорять музыкальный олимп?

 – Думаю, что у нас сейчас больше шансов, нежели у артистов, приходивших на эстраду в конце 80-х – начале 90-х. Сейчас легче донести свою музыку до слушателя. Несколько музыкальных телеканалов, бессчетное количество радиостанций FM-диапазона, огромное количество прессы. Надо только суметь удивить, поразить, быть интересным потенциальному слушателю.

 – Ваше отношение к таким проектам, как «Фабрика» и «Ты суперзвезда»? Их выпускники – ваши прямые и очень сильные конкуренты.

 – В последнее время есть удачные примеры проектов, которые идут при поддержке крупных медиа-структур. И это логично. Чтобы донести свой продукт до зрителя и достойно его представить, тебе нужна помощь какого-то серьезного либо телевизионного канала, либо радиохолдинга. Но успех проекта зависит от качества музыкального материала, который представляет артист. И когда находятся точки соприкосновения – тогда все может закрутиться. Заметьте, фабрикантов выпускают много, а остаются единицы. Действуют жесткие законы отбора.

 – Мир шоу-бизнеса жесток. Как вы считаете, возможна ли дружба между артистами?

 – Думаю, это очень сложно. У всех вечные гастроли-концерты, свои графики. Приятельские отношения – самая удачная форма общения. Друзей, вообще, много не бывает. Артисты – такие же обычные люди, и друзья у многих остались еще со школьной или институт­ской скамьи.

 – Человек, который выходит на сцену, уже берет на себя какие-то обязательства. Чувствуете вы себя отличной от обычных людей?

 – Когда стою на сцене, однозначно, «да»! И не передать ту эйфорию, которая охватывает тебя. Ты плещешься в море чужих эмоций и подзаряжаешься энергией, просто растворяясь в ее волнах. Мы работаем только вживую, и когда я пою, то нахожусь с залом в тесной энергетической связке. И тут ни ошибиться, ни сфальшивить нельзя. Все сразу чув­ствуется. У нас с мужем есть необычное хобби. Мы иногда ездим в Европу послушать живые концерты мировых звезд. Конечно, стараемся не пропускать ни одного их выступления в России. Я никогда не забуду последний тур Тины Тернер, когда она уже заканчивала свою карьеру. Все были поражены энергетикой человека, который, выступая в уже солидном возрасте, смог зацепить каждого в зале! Это и есть талант от Бога!

Благодарим за помощь подготовке материала
PR-агентство «Imerlin»

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