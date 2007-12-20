Оксана Робски не готова к банкротству

ПОХОЖЕ, слухи о банкротстве светской писательницы Оксаны Роб­ски все-таки сильно преувеличены. Напомним, некоторое время назад в прессу просочилась информация, что после разрыва со своим женихом Игорем Шалимовым, который оказывал писательнице материальную поддержку, Робски оказалась без средств к существованию.

Говорили, якобы ради того, чтобы оплачивать учебу своей дочери в Лондоне, Оксана даже решилась продать машину и особняк за городом. А также перебраться в менее пафосную обитель.

«Если я рассталась с мужчиной, это еще не означает, что я – банкрот, – заверила «АН» Оксана. – Помимо книжного бизнеса у меня еще есть интерьерный салон и множество других источников дохода. По­этому не нужно называть меня содержанкой. Что же касается продажи дома, то в ближайшее время никаких подобных сделок не намечается».

А вот от своей машины Оксана Робски действительно решила избавиться. Но вовсе не для того, чтобы оплачивать счета! Просто писательница хочет купить новый, более престижный, автомобиль.