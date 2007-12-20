//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Звезды-бизнесмены

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

<nobr>Звезды-бизнесмены</nobr>

 СКОЛЬКО получают звезды? Какова правда об их доходах? Эти вопросы интересуют всех. Но создатели документального фильма «Побочный бизнес звезд» пошли другим путем. 23 декабря на «Первом» они расскажут о том, что талантливые и деятельные люди могут быть успешны во всем и не только на сцене.

 К примеру, певец Валерий Меладзе решил заняться бизнесом после того, как у него родилась третья дочь – Арина. По профессии Меладзе – инженер судовых установок. После института хотел уйти в науку. Техническое образование пригодилось только через 15 лет. В 2000 г. Валерий Меладзе принял предложение стать членом совета директоров коммерческого банка.

 Сын Олега ТабаковаАнтон впервые снялся в кино, когда ему было 6 лет. В 15 – сыграл главную роль в фильме «Тимур и его команда». В 1991 г. Антон Табаков открывает собственный ночной клуб, а потом и ресторан. Ресторанный бизнес показался Антону гораздо легче и интереснее, чем игра в театре. Через год он открывает в Москве еще два ресторана. Бизнес отнимает все больше и больше времени, и ему приходится бросать театр. Антон Табаков, который предпочел бизнес театру – скорее исключение, чем правило. Обычно бывает наоборот.

 Певица Ирина Салтыкова в начале 1990-х открыла три торговых палатки. Сама она была директором, главным бухгалтером и торговым представителем одновременно. В 1994 г., уже на следующий день после развода с Салтыковым, останавливает торговлю, увольняет продавцов и продает палатки. А на вырученные деньги записывает песню и первый клип. С этой песни и начинается ее сольная карьера.

 Александр Маршал по образованию – летчик. Закончил Ставропольское выс­шее военное училище войск ПВО. Ему очень хотелось, чтобы собственный бизнес был как-то связан с военной индуст­рией.

 Друг Маршала, актер и известный каскадер Александр Иншаков, предложил певцу заняться охранным бизнесом. В 2004 г. партнеры открыли собственное частное охранное предприятие. Для рекламы фирмы Маршал на полную катушку использовал популярность – искал клиентов на концертах и среди знакомых артистов. Сейчас на выступления можно и не ездить – бизнес приносит хорошую прибыль. В дальнейших планах – заниматься музыкой ради собственного удовольствия, а не ради денег.

 В фильме также приняли участие Евгений Белоусов, Иосиф Пригожин, Ирина Понаровская, Анне Веске, Галина Волчек, Игорь Матвиенко.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление президент Украины Петра Порошенко, не собирающегося «варить кашу» с Путиным в свете его последних предвыборных рейтингов.

//В мире

Детали разгрома антикиевского восстания в Харькове весной 2014-го озвучили в СМИ

Детали разгрома антикиевского восстания в Харькове весной 2014-го озвучили в СМИ

В интернет-СМИ озвучили детали разгрома Украиной антикиевского восстания в Харькове весной 2014 года. По данному вопросу высказался Сергей Моисеев, один из организаторов протестных выступлений.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Для ФАС отдали команду «фас»

Для ФАС отдали команду «фас»

Как стало известно АН, Федеральную антимонопольную службу вновь собираются дробить на части. В правительстве крайне недовольны заявлением главы ФАС о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ более 100%.

//В мире

Ветеран АТО раскрыл механизм развязывания гражданской войны на востоке Украины

Ветеран АТО раскрыл механизм развязывания гражданской войны на востоке Украины

Ветеран «Антитеррористической операции» раскрыл механизм развязывания гражданской войны на востоке Украины. Заявления бывшего военного приведены в заметке, выложенной в русскоязычном сегменте интернета.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Православие в Латвии: «русская вера» и надежда на лучшую жизнь

Православие в Латвии: «русская вера» и надежда на лучшую жизнь

Первые упоминания о Православии на территории Латвии относятся к 10 веку. По Западной Двине ( ныне река Даугава) проходил знаменитый путь «из варяг в греки». Это был не только «торговый путь», но и путь распространения христианства.

//В мире

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз по поводу итогов выборов президента страны, которые должны состояться 31 марта. Предсказание приведено в заметке, опубликованной на страницах отечественных СМИ.

//Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о том, как сообщил их с Началовой дочери трагическую новость

Алдонин рассказал о том, как сообщил их с Началовой дочери трагическую новость

Евгений Алдонин после смерти своей бывшей жены Юлии Началовой решил сам сообщить их общей дочери Вере печальное известие. Также футболист рассказал о том, как сам узнал о гибели певицы.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Хайтек

Китайцы показали настоящего Робокопа. Он похож на мультяшного Валли

Китайцы показали настоящего Робокопа. Он похож на мультяшного Валли

Китайский производитель андроидов представила патрульный робот, который китайская полиция использует для обеспечения безопасности в Синьцзян-Уйгурском районе. Он оснащен гусеницами и похож на главного героя из мультфильма Валли.

//Новости СМИ2

//Хайтек

Чат-бот поможет найти авиабагаж

Чат-бот поможет найти авиабагаж

Многие авиаперевозчики уже активно используют возможности искусственного интеллекта, который способен эффективно заменить человека на некоторых видах деятельности. Например, уже давно стали обыденностью так называемые чат-боты – особые программы, способные вести переписку и имитировать общение с человеком.

//Шоу-бизнес

Собчак привела сына на репетицию к Виторгану

Собчак привела сына на репетицию к Виторгану

Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына. Телеведущая подчёркивает, что ради Платона они сохранили хорошие отношения и после развода.

//Хайтек

Техника для поддержания здорового образа жизни

Техника для поддержания здорового образа жизни

Тенденция вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания стала распространяться повсеместно. Теперь принципы здорового питания взяли на заметку и компании по производству бытовых электроприборов. Производители электроники для дома увеличивают долю техники, которая сможет оказывать неоценимые услуги для сторонников здорового образа жизни.

//Общество

Познер обозначил различия между русскими и европейцами. Всё дело в законе

Познер обозначил различия между русскими и европейцами. Всё дело в законе

Владимир Познер рассказал, что состоятельные жители России, достигшие высокого положения в обществе, отличаются от европейцев в первую очередь своим неуважительным отношением к букве закона.

//Общество

Какая средняя зарплата сейчас в Крыму

Какая средняя зарплата сейчас в Крыму

По данным крымской службы статистики, средняя начисленная зарплата по полному кругу организаций республики в январе-декабре 2018 года составила 29 188 рублей

//В мире

За что народ Белоруссии хочет изгнать российского посла

За что народ Белоруссии хочет изгнать российского посла

Жители Белоруссии собирают подписи под петицией о том, чтобы признать российского посла Михаила Бабича персоной нон грата. Граждан страны возмутил тон дипломата из России.

//Новости партнеров

//В мире

Сотрудникам RT поступили угрозы смерти

Сотрудникам RT поступили угрозы смерти

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах, поступивших в адрес руководителя французского подразделения телеканала. Об этом журналист написала в своем канале на одном из популярных мессенджеров.

//Шоу-бизнес

Порошина рассказала, как назвала пятого ребёнка

Порошина рассказала, как назвала пятого ребёнка

Согласно некоторым данным, своему пятому ребёнку – и единственному сыну – Мария Порошина дала имя Андрей. При этом отчество младенца до сих пор не известно. Актриса отказывается раскрывать личность отца мальчика.

//Общество

Суд отказался рассматривать скандальную рекламу

Суд отказался рассматривать скандальную рекламу

Кунцевский суд Москвы отказал в иске к владельцу всемирно известного спортивного бренда. Заявитель требовал возмещения морального вреда от рекламы. «В удовлетворении исковых требований отказать», — постановила судья Ирина Шерова.

//Шоу-бизнес

Наталья Орейро: «чувствую себя почти русской»

Наталья Орейро: «чувствую себя почти русской»

Знаменитая в России уругвайская певица и актриса Наталья Орейро призналась, что чувствует себя практически русской, а потому предпочитает в предстоящем туре работать с русской командой.

//Общество

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

Депутат Государственной думы Андрей Барышев предложил вернуть на территории России сезонный перевод времени. Соответствующий законопроект внесен парламентарием в базу документов Госдумы.

//Наука

США заинтересовали российские космические технологии

США заинтересовали российские космические технологии

Соединенные Штаты будут участвовать в проекте освоения Венеры. Американских астронавтов заинтересовали российские технологии и советский опыт освоения этой ближайшей к Земле планете.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
2

Что такое подагра
3

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе
4

Россиян ждут апрельские морозы и -30°С
5

Алдонин рассказал о том, как сообщил их с Началовой дочери трагическую новость

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры