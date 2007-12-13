Суперзвезда зажгла СТС

КОНКУРСАНТЫ музыкального проекта «СТС зажигает суперзвезду» встретились с английской певицей Сэм Браун, известной в нашей стране по песне «Stop». Она прилетала в Москву всего на два дня.

Официальная причина этого события – дать мастер-класс участникам шоу СТС. Неофициальная, разумеется, в том, чтобы поднять рейтинг самого шоу. Сэм Браун, кстати, выпустила несколько альбомов, где доказала, что ее музыка глубже и интереснее, чем в пресловутой «Stop».