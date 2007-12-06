Маленькая звездочка едет в Роттердам
№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ТЕЛЕКАНАЛ «Россия» в третий раз станет участником конкурса исполнителей детской песни Евровидение, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 8 декабря.
В прошлом году в конкурсе победили наши сестры Толмачевы. В этом году Россию будет представлять 10-летняя Александра Головченко из Волгограда с песней «Отличница».
Саша выиграла национальный Российский отборочный конкурс на Евровидение-2007. Юная певица уже является победительницей всероссийских конкурсов «Маленькая радуга» и «Маленькие звездочки» в номинации «Джазовое пение»!
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