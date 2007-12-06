Автор любовных драм

– ВАЛЕНТИНА, вы 6 лет делали передачу «Кумиры» и вдруг заинтересовались любовными драмами?

– Предложение поменять студийный формат программы на более современный – документального кино, сохраняя стилистику «Кумиров», нам предложил Константин Эрнст. На что мы с радостью согласились. Драматическая любовь – это главная составляющая многих судеб. Когда к нам на съемку «Кумиров» приходили герои, то я их сразу преду­преждала – мы не театроведческая программа и должны рассчитывать на самую широкую аудиторию. Я никогда не была приверженцем «желтизны», но мы всегда рассказывали о судьбе, о личном.

– Вы будете рассказывать только о любовных драмах кумиров прошлых лет или дойдет дело и до нынешних?

– У нас уже готов целый пакет таких программ. Но называть имена наших героев я не стану. Большой опыт работы на ТВ научил меня не раскрывать свои планы, чтобы не украли.

– Работая над передачей о трагической любви, к какому выводу вы пришли: может ли любовь поломать жизнь или все зависит от человека?

– Если говорить об истории Людмилы Марченко, представленной в первом фильме, то в трагичности ее судьбы во многом виновата она сама. Мы сами позволяем относиться к себе тем или иным образом. Возможно, актрисе не следовало бы провоцировать ситуацию, которая впоследст­вии так затянулась. Трагедия Марченко была в том, что ее не снимали в кино и она попала в зависимость от режиссера Пырьева. Она сама допускала некие с ним взаимоотношения, позволяла делать ей подарки, тем самым провоцируя его на дальнейшие шаги. В любом случае, она могла бы реализовать себя в иной ипостаси, не обязательно снимаясь в кино или играя в театре. Это всегда очень индивидуально, все зависит от человека, от его воспитания, пристрастий.

– Про вас говорят, что вы нетипичная дама для мира ТВ...

– В свое время я делала передачу о Таривердиеве, и Верочка Таривердиева мне сказала: «Любовь и брак – это большой труд. Или ты трудишься в этом направлении и становишься нетипичным для своей среды, или плывешь по течению, и кто знает, обо что разобьется твоя лодка…» Все в нашей жизни происходит благодаря труду. И если ты не трудишься, то становишься неинтересен и типичен.

– Вы начали работать во «Взгляде» вместе с Владом Листьевым, который был вашим однокурсником. Он вас сам пригласил или вы его попросили?

– Это произошло случайно. Мы встретились с Владом у лифта на первом этаже Останкино (в то время я училась в аспирантуре и работала в передаче «Добрый вечер, Москва!») и он спросил, не хочу ли я попробовать себя в другом месте. Так я стала редактором «Поля чудес». Поначалу мы с Владом ездили по всей Москве на моей «шестерке» в поисках спонсоров для программы. Я за рулем, а Влад рядом.

– Почему вы ушли оттуда?

– Я – профессиональный журналист, а редакторская работа в «Поле чудес» была больше похожа на административную. Мне хотелось творчества. Влад меня понял. В тот момент мне предложили делать цикл документальных фильмов в «ВИДе», и я согласилась.

– Какой из своих телепроектов вы считаете самым удачным?

– Документальный фильм о генерале Романове. Этот фильм тронул и мою душу, и души зрителей. Программа «За кремлевской стеной», которую мы делали вместе с мужем, тоже мне дорога. Нам, молодым журналистам, позволили в начале 90-х рассказывать о людях власти в неформальном варианте. Разговоры на даче, сидя у камина, были чем-то новым и захватывающим. Это был такой прорыв на нашем ТВ!

– Чем сегодня занимается ваш муж Алексей Пиманов помимо «Человека и

закона»?

– Он – генеральный директор телекомпании «Останкино», которая выпускает около 13 программ. В последнее время стал увлекаться съемками художественного кино. С мужем мы работаем в одной компании, но лбами не толкаемся. Это оптимальный вариант для нас обоих. Мы оба лидеры, и работать в одной программе нам было бы очень трудно. Тем более что такой опыт у нас уже был.

– Говорят, что ваша дочь Даша тоже далеко от ТВ не ушла…

– Даша делает на Первом канале фильмы о злободневных вещах. Так, в день похорон Михаила Кононова она сняла фильм-воспоминание, в котором его коллеги и знакомые рассказывают, каким был в жизни этот талантливый актер. Я очень считаюсь с мнением дочери, Даша настоящий профессионал.