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Двойная жизнь шоу-бизнеса

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Двойная жизнь шоу-бизнеса
Наталья Ветлицкая, Фото Г. УСОЕВА

Детство под замком

НАЛИЧИЕ детей и семей у артистов – явление не всегда радостное. По крайней мере, для их продюсеров. Во-первых, у такого «домашнего артиста» целевая аудитория намного меньше, нежели у секс-символа. Во-вторых, весьма неудобно, когда при очередном придуманном скандале твой подопечный то и дело оглядывается на реакцию супруги и боится рисковать хрупкой детской психикой. С шоу-представительницами еще сложнее. Засветившим свое чадо или супруга певуньям потом крайне сложно играть «в девушек первой свежести». А именно такой «товар» сегодня пользуется спросом. Вот и живут звезды двойной жизнью.

О том, что у певицы Жасмин есть сын Михаил, общественность узнала недавно. До своего избиения и скандального развода с Вячеславом Семендуевым певица упорно отрицала тот факт, что у нее есть ребенок. Сын не соответствовал разработанному для Жасмин имиджу. Поэтому около восьми лет был вынужден жить затворником. Образ певицы предполагал, что она – «вечно молодая и юная», а ребенок переводил ее в эшелон «мамаш». Это уже после развода певица «продавала» мальчика как эксклюзив журналам и стала позиционировать себя поначалу как мать-одиночка, а потом – свободная и вполне состоятельная красавица.

Как засекретить семейное счастье, не понаслышке знает и певица Марина Хлебникова. На протяжении десяти лет Хлебникова рассказывает народу о себе как о независимой и одинокой женщине. Однако, как сообщают наши информационные источники, у нее есть семилетняя дочь Ника и муж – бизнесмен Михаил Майданич, с которым певица недавно развелась. Для того чтобы информация о дочери не просочилась в прессу, на протяжении долгих лет певица «играла в шпионов». О наличии дочери до сих пор знают не все ее родственники. Официально представить дочь светской тусовке Марина пока не намерена.

Светская писательница Оксана Робски тоже не собиралась признаваться в наличии детей. Однако недавно выяснилось, что у гламурной дивы есть пятилетний сын Иосиф. Но и он – не единственный ребенок. Говорят, у Оксаны есть еще и семнадцатилетняя дочь Даша, которую Робски прячет за границей.

Удачный имидж сделал Наталью Ветлицкую нашей самой загадочной артисткой. У нее нет возраста, семьи, детей. Она рождена лишь для творчества и своих поклонников. Однако ходят слухи, что недавно Наталья пополнила ряды молодых мамочек. Сама звезда эту информацию не комментирует. Видимо, еще не решилась «на перекройку» своего имиджа.

Подделка прошлого

ЕСЛИ раньше в шоу-бизнесе меняли имена на более звучные псевдонимы, то сегодня новая мода – «коррекция возраста». Причем моделированию подлежат не только морщинки на лице, но и вполне официальная документация. Артистки уменьшают в документах свой возраст. А почему бы, собственно говоря, и нет? Сегодняшняя косметология и пластика его стирают, так с какой стати об этом должны напоминать какие-то бумажки?

Если верить официальной информации, то продюсер и светская львица Яна Рудков­ская родилась 2 января 1975 года. Получила высшее образование, окончив Алтай­ский Государственный медицинский университет по специальности «дерматолог-венеролог». А с конца 2005 г. окунулась в шоу-бизнес. Казалось бы, никакого «двойного дна» в репутации Рудковской нет. Однако ее школьные друзья и одноклассники никак не возьмут в толк  – как случилось, что всем им уже под сорок лет, а Яне все еще – едва за тридцать. Наверняка ответ стоило бы поискать в одном из сочинских паспортных столов. Ходят слухи, что в начале 90-х именно там некая светловолосая «пышечка» Алла превратилась в Яну Рудковскую и вычеркнула из своей жизни семь лет.

В Интернете обсуждают, что некоторое время назад из-за подобной «волшебной арифметики» чуть было не разгорелся грандиозный скандал с Машей Распутиной. Ходили слухи, что певица пришла в паспорт­ный стол и заявила, что в ее документе допущена ошибка и ее необходимо исправить. Артистка потребовала, чтобы ей убавили пятнадцать лет. Сотрудница попалась бескомпромиссная и, выяснив, что никакой ошибки не было, попросту отправила певицу к психиатру. Судачили, что Маша хотела надавить на паспортистку, однако побоялась: дело может получить огласку, и тогда она не только не спрячет свой истинный возраст, но и привлечет к нему чужое внимание. А именно этого ей всегда хотелось меньше всего.

Репутация из декораций

ДАВАЙТЕ говорить откровенно – артистов, которые могут «цеплять» публику своим творчеством, у нас мало. Поэтому грамотно срежиссированные личная жизнь и дурные привычки могут стать весьма хорошей приманкой для поклонников и сделать из среднестатистического «артистика» любимчика масс-медиа. Как дурные привычки открывают заветные двери? Да легко. Только их необходимо демонстрировать в нужном месте и в нужный момент.

Сегодня у многих артистов модной дурной привычкой считается курение сигар. Оно сближает их с сильными мира сего и, благодаря рекламной пропаганде, придает им статусной значимости в глазах рядовых обывателей. Но курение сигар по сравнению с полностью сотканной из «декораций» репутацией – всего лишь маленькая шалость.

История отечественного шоу-бизнеса знает случаи, когда артистам с нетрадиционной ориентацией приходится изображать сексуальное желание к противоположному полу, посвящать его представительницам песни, заводить ради пиара семьи. Нередко в подобной «двойной жизни» завистники обвиняют таких любимчиков женщин, как Сергея Лазарева, Диму Билана, Валерия Леонтьева, Николая Баскова.

Делали себе репутацию артисты и на криминале. Правда, подобным мифотворчеством занимаются в основном в шансонной тусовке. К примеру, Михаила Круга в свое время выдавали за криминального авторитета, не раз побывавшего на зоне. При этом на тюремных нарах за преступную деятельность артист ни разу не был.

…Двойная жизнь шоу-бизнеса чаще всего мера вынужденная. Артист хочет быть востребован публикой, а она жаждет новых зрелищ и плотно закрученного сюжета. Вот и получается одно сплошное мифотворчество и экшн. А так хочется, чтобы артисты не распылялись на фальшивку, а просто выдавали качественный творческий продукт.

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