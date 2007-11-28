Иглесиас привез новую пассию?

ПРИЕЗДА Курниковой явно не ждали ни организаторы концерта Энрике Иглесиаса в Москве, ни он сам. Девушка зарегистрировалась под чужим именем и почти сутки «дежурила» возле его номера.

Разговоры о том, что у Энрике помимо Анны есть другая женщина, в тусовке ходили давно. Анна их всячески опровергала, но, похоже, теперь решила в этом удостовериться.

До концерта в Москве Иглесиас летал «калымить» на корпоратив в Киев. Кстати, там артиста сопровождала миловидная блондинка. Говорят, прилетела она за ним и в Москву, но из гостиницы, когда Энрике сообщили о приезде Курниковой, девушка куда-то исчезла.

Узнала об этом Анна или нет, пока так и непонятно. Но то, что их отношения выглядели весьма натянутыми, заметил даже обслуживающий персонал.