Пугачева бросила Галкина
№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
МАКСИМ Галкин попал в опалу. Пугачева недовольна легкомысленным отношением артиста к азартным играм.
Говорят, что на этой почве в их тандеме произошел разлад, и они практически не общаются. Чтобы проучить Галкина, Примадонна даже изменила своей традиции и не приехала на концерт его поддержать.
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