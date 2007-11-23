Шоу «Ты – суперстар» самое скандальное на телевидении?

УЧАСТНИЦА программы «Ты – суперстар» певица Валентина Легкоступова:

– Попала я в эту программу очень странно. Мне по­звонил ее организатор Вадим Такменев и спросил, почему отказываюсь принимать участие в его шоу. Но до него мне никто и не предлагал в нем участвовать. То есть интриги сопровождали проект уже с самого начала. Если бы наши шоу-бизнесмены меньше занимались подковерными играми, то всем было бы только лучше.

Шоу сначала произвело на меня хорошее впечатление. Достаточно свежая идея, неплохое телевизионное воплощение. Но сейчас, по прошест­вии нескольких туров, могу сказать, что очень устала. И скорее всего, в ближайшее время покину проект. Мне не нравится, что его участники поют под фонограмму. Зачем? Это же «живой» проект! К тому же многие фонограммы сделаны некачественно. А мне воспитание не позволяет просто стоять и открывать рот, поэтому я все номера исполняла «вживую». Это требует много сил и нервов, поэтому я ухожу.

Не устраивает меня и жюри. Все понимают, что хорошо, конечно, в нем видеть людей уровня Иосифа Кобзона. Но с другой стороны – где взять столько уважаемых людей?