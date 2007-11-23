Ксения Стриж радуется жизни после сорока

– ЭТА программа – своеобразный «телефон доверия». Вас пригласили ее вести из-за хорошо «подвешенного языка» или по причине богатого жизненного опыта?

– Скорее всего, из-за того, что я профессионал прямого эфира. И многие вещи уже делаю «на автомате». А начала работать на радио в начале 90-х, когда интерактив был в диковинку. Нам звонили всевозможные маньяки, несли всякую чушь, мат, но мы выходили из этих ситуаций. За 17 лет работы я стала «закаленной» и не могу представить себе ситуацию, из которой не смогла бы найти выход.

– К каждому человеку нужен свой подход. Вы хорошо чувствуете людей?

– С коммуникативными способностями у меня всегда все было в порядке. Поэтому очень редко с кем не могу найти общий язык. В «Доброй ночи» люди звонят и исповедуются, а мы должны считаться с этим и иногда говорить неправду, ради того, чтобы потом стало лучше. Например, человек позвонил, находясь в дисгармонии с собой или агрессии. Наша задача – разобраться во всем и вывести его из этого состояния. Социальная жизнь в нашей стране стала легче, но количест­во одиноких людей от этого не уменьшилось. Кстати, на улице меня часто благодарят за передачу «Доброй ночи».

– Какое-то время вас не видно было на экране в качестве телеведущей. Кто-то или что-то закрыло вам дорогу на ТВ?

– Дорогу на ТВ мне никто не закрывал. Просто так сложилось, что на радио я прихожу сама, а на ТВ меня приглашают. Среди передач, которые вела на ТВ, – «50 на 50», «У Ксюши», «Стриж и другие», а еще через три года «Земля – воздух» на ТВ-6. Просто в последние годы интересных предложений со стороны ТВ не было. Поэтому я появлялась лишь в качестве гостя в различных ток-шоу.

– Кроме «Доброй ночи», вы сейчас еще чем-нибудь занимаетесь?

– Собираюсь сниматься в кино. Но это пока секрет. А на радио не работаю с мая этого года. Новый формат радиостанции «Русские песни» под названием «Алла» мне показался не очень интересным. И я решила от радио немного отдохнуть.

– Что для вас интереснее – радио или ТВ?

– Это все равно, что ответить на вопрос: «Кого ты больше любишь: папу или маму?» По идее, когда интересно, то лучше всего работать и там, и там. На данный момент мне интереснее ТВ.

– И все же вашим звездным часом была радиостанция «Европа плюс»?

– Я уже полгода работала на «Европе плюс» и по контракту принадлежала только ей. И тут пришла некая Анжела Хачатурян из телепрограммы «50 на 50» и стала «выклянчивать» меня у французов (радиостанция «Европа плюс» принад­лежит французам. – Прим. ред.). Ей сначала отказали. Но она принесла матрац и легла на него поперек кабинета президента радиостанции Жоржа Полински с термосом и бутербродами. «Я его не выпущу и сама не уйду, пока вы мне не отдадите Стриж», – заявила Хачатурян. Потом, когда мы ближе познакомились, спросила ее: «Откуда ты узнала о моем существовании?» – «Шофер посоветовал. Искали соведущую для Веселкина, а водитель – любитель «Европы плюс» – сказал: «Стриж – клевая такая!» Хотя я даже не знала, как ты выглядишь!»

– Вам льстит, что за вас так боролись?

– Не то, чтобы льстит, но приятно.

– У вас имидж человека, которому палец в рот не клади. Вам это на руку?

– На самом деле, дома меня очень просто застать врасплох и обескуражить. Но большинство людей видят Ксению Стриж исключительно на работе, которая для меня начинается не в студии, а с порога Останкино. Поэтому там застать врасплох меня весьма сложно – всегда в боевой готовности.

– Говорят, что имидж бойкой девушки вы сами себе придумали в начале карьеры…

– Можно создать внешний имидж: пойти к стилисту – подстричься, подкраситься, и в этом образе давать интервью. Но моя работа никогда не подразумевала лицедейства. Я всегда говорила то, что думаю, и всегда старалась быть такой, какая есть. У меня все-таки актерское образование. Я не просто рассказывала историю, а играла, делала ее интересной.

– Пару лет назад вы сказали: «Мне кажется, что все самое лучшее начнется в 40 лет…» Ваше предчувствие подтверждается?

– Вы не поверите, но я с самого дет­ства ждала, когда мне наконец-то исполнится 40 лет! Для меня это был какой-то волшебный возраст. Помню, когда умер Высоцкий (а он прожил 42 года), еще подумала: «Что же это он! Всего два года прожил! В 40 лет жизнь только начинается!» Я сама начала жить где-то в 39. (Смеется.) Появилось новое ощущение мира, внутренняя гармония, стали поступать серьезные профессиональные предложения. И чем старше становлюсь, тем больше мне все вокруг нравится.

– Еще вы мечтали выйти замуж, уйти на покой и заняться любимым делом – рисованием…

– Замуж я пока не вышла, но любимый человек есть. С рисованием, к сожалению, пока недосуг, но думаю, это не за горами. А уйти на покой – это не значит выйти на пенсию. Просто надо перестать распыляться. И мне сейчас это удается.