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Хлебникова обует малые народы

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

 Артистка приступила к созданию коллекции «Малые народы Севера».

 «Одежда северных народов не только очень практичная, но и теплая, — объясняет Хлебникова. — А если совместить ее с современными модными тенденциями, получатся уникальные зимние вещи».

 Певица уже разработала несколько вариантов пимов — сапог из шкуры оленя. В ближайшее время звезда планирует отправиться к эвенкийским мастерам, чтобы изучить их технику декора — меховую мозаику и вышивку бисером.

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