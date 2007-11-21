Хлебникова обует малые народы

Артистка приступила к созданию коллекции «Малые народы Севера».

«Одежда северных народов не только очень практичная, но и теплая, — объясняет Хлебникова. — А если совместить ее с современными модными тенденциями, получатся уникальные зимние вещи».

Певица уже разработала несколько вариантов пимов — сапог из шкуры оленя. В ближайшее время звезда планирует отправиться к эвенкийским мастерам, чтобы изучить их технику декора — меховую мозаику и вышивку бисером.