В Цирке на Цветном раздадут бриллианты
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]
5 ДЕКАБРЯ в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет уникальное «Бриллиантовое шоу». Впервые в Москве его представит якутский цирк Республики Саха.
Спектакль по сюжетам народного эпоса, северных обрядов, легенд и сказок будет сильно отличаться от всех программ, которые зрители до этого видели в московских цирках. Якутские акробаты покажут класс лучшей в мире китайской цирковой школы.
Но главный сюрприз ожидает зрителей в конце шоу. Сначала топ-модели, якутские красавицы – победительницы международного конкурса в Голливуде, представят на манеже ювелирные украшения с бриллиантами, а затем представители цирка разыграют самые настоящие алмазы!
Не исключено, что, придя в цирк с билетом всего за 200 руб., можно будет уйти с бриллиантом ценой не менее 50 тысяч. Параллельно в фойе будет проходить выставка-продажа якутских ювелирных изделий. После этого самый северный цирк России отправится на гастроли по нашей стране.
Словарик цирковых терминов
Антре – самостоятельный выход клоунов, состоящий из небольшой сценки или пантомимы.
Форганг – занавес, отделяющий манеж от внутренних технических помещений цирка.
Шпрехшталмейстер – ведущий представления. Он объявляет выход артистов, а также нередко участвует в клоунских репризах.
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