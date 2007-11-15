В Цирке на Цветном раздадут бриллианты

5 ДЕКАБРЯ в Мос­ков­ском цирке Ни­кулина на Цвет­ном бульваре пройдет уникальное «Брил­лиантовое шоу». Впервые в Москве его представит якутский цирк Респуб­лики Саха.

Спектакль по сюжетам народного эпоса, северных обрядов, легенд и сказок будет сильно отличаться от всех программ, которые зрители до этого видели в московских цирках. Якутские акробаты покажут класс лучшей в мире китайской цирковой школы.

Но главный сюрприз ожидает зрителей в конце шоу. Сначала топ-модели, якутские красавицы – победительницы международного конкурса в Голливуде, представят на манеже ювелирные украшения с бриллиантами, а затем представители цирка разыграют самые настоящие алмазы!

Не исключено, что, придя в цирк с билетом всего за 200 руб., можно будет уйти с бриллиантом ценой не менее 50 тысяч. Параллельно в фойе будет проходить выставка-продажа якутских ювелирных изделий. После этого самый северный цирк России отправится на гастроли по нашей стране.

Словарик цирковых терминов

Антре – самостоятельный выход клоунов, состоящий из небольшой сценки или пантомимы.

Форганг – занавес, отделяющий манеж от внутренних технических помещений цирка.

Шпрехшталмейстер – ведущий представления. Он объявляет выход артистов, а также нередко участвует в клоунских репризах.