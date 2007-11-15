Кармен Электра - секс-бомба с чувством юмора

Кармен Электра известна во всем мире. Она поет, танцует и снимается в Голливуде. В свое время она позировала журналу «Плейбой» и участвовала с Памелой Андерсон в знаменитом сериале «Спасатели Малибу».



А пародийный фильм «Очень страшное кино 4», в котором играла Кармен, стал одним из чемпионов кинопроката 2007 года.

– КАРМЕН, вы постоянно снимаетесь в кинокомедиях. А в драме не хотите себя попробовать?

– Честно говоря, я бы с удовольствием попробовала себя в другом жанре. Но что делать, если режиссеры и продюсеры приглашают меня именно в комедии? Спасибо, что хоть в картине «Очень страшное кино 4» мою героиню не убили, как в самом первом фильме из этой серии! (Кармен смеется.)

А если серь­езно – то мне нравится участвовать в веселых фильмах. Мои друзья подтвердят, что у меня есть чувст­во юмора и я люблю хорошие шутки. Пусть даже и слегка вульгарные, как в «Очень страшном кино»...

– Как вы относитесь к тому, что вас в первую очередь воспринимают как секс-бомбу?

– Когда-то, начиная карьеру, я стремилась быть похожей на Памелу Андерсон и добиться такого же успеха. Думаю, что у меня это получилось. Поэтому от имиджа секс-бомбы я не собираюсь отказываться. И мне искренне приятно, что столько читателей Интернета проявляют интерес не только к моей персоне, но и к моей фигуре!

С другой стороны, приходится этому имиджу соответствовать и во многом себе отказывать. К примеру, не позволять себе лишний кусок любимой пиццы... Но что делать – шоу-бизнес есть шоу-бизнес.

– Вы не только снимаетесь в кино, но и рекламируете различные товары, участвуете в реалити-шоу на ТВ, а также выступаете с танцевальными номерами. Как вам удается все успевать?

– Видите ли, я родилась в штате Огайо, в маленьком городке. В детстве и юности я так мечтала вырваться оттуда и стать знаменитой, что готова была работать над собой хоть целый день. Я серьезно занималась танцами, пением и актерским мастерством. Поэтому, добившись успеха, я сохранила в себе тот заряд энергии, который и сейчас помогает мне двигаться вперед. Да и как я могу лениться? Ведь сейчас я рекламирую ту же косметику, которую когда-то рекламировала знаменитая Мэрилин Монро! Выступаю во всемирно известных концертных залах Лас-Вегаса, играю в фильмах с такими известными актерами, как Бен Стиллер и Чарли Шин... Когда-то я не могла обо всем этом даже мечтать.

– А правда, что Кармен – это псевдоним?

– Да, мое настоящее имя Тара. В середине 90-х, когда я дебютировала в шоу-бизнесе, уже была известна певица Тара Кемп, которая, как и я, исполняла танцевальную музыку. Мне не хотелось, чтобы меня путали с кем-то другим, поэтому я и решила поменять имя. В одном фильме я увидела героиню, веселую и сексуальную, которую звали Кармен. А мой друг, знаменитый певец Принц, придумал мне второе имя – Электра. Так я и превратилась в Кармен Электру.

– Что бы вы хотели изменить в себе?

– О, мне почти все нравится! (Опять смеется.) Ну, может быть, мне нужно избавиться от очень самокритичного внутреннего голоса. Еще с детства, с первых уроков танцев, я очень придирчиво рассматривала себя в зеркале и просила окружающих критично оценивать мою пластику и исполнение движений. Этот-то внутренний голос, который постоянно нашептывает, что ты могла бы выглядеть лучше, петь громче и танцевать красивее, – остался у меня с тех времен.

И думаю, что я не исключение и многие другие актрисы тоже слишком самокритично к себе относятся.

– Как вы считаете, почему таким успехом во многих странах пользуются ваши видеоуроки стриптиза для обычных домохозяек?

– Мне кажется, что каждая женщина может быть привлекательной. А стриптиз – это тот же танец, в котором важно научиться красиво освобождаться от одежды, красиво двигаться, романтично распускать волосы и так далее. Мои кассеты покупают в первую очередь замужние женщины, которые хотят удивить своих мужей. И я надеюсь, что благодаря моим урокам женщины становятся более уверенными в себе. Кстати, частенько я и сама с удовольствием выполняю некоторые «упражнения», которые представлены на моем видео.

– Как вы проводите свободное время?

– У меня его, к сожалению, почти нет. Но если получается провести пару дней дома, то я сажусь за мою любимую ударную установку и начинаю барабанить! Получается хорошо и громко. Поэтому соседи постоянно грозятся вызвать полицию. Еще я люблю путешествовать и часто езжу в Европу. Кстати, в Москве недавно гостила Памела Андерсон и рассказывала мне много хорошего о вашей стране. Пора и мне приехать в Россию и погулять по Красной площади!

Александр НЕВСКИЙ

(специально для

«Аргументов неделi»)

От редакции

ИЗВЕСТНЫЙ российский актер и бодибилдер Александр Невский живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Большая Энциклопедия Фитнеса». А в 2007-м на мировых экранах появился новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в нем Невский играет с Дэвидом Кэррадайном и Шерилин Фенн).