Тимати лишился бизнеса

РЭППЕР Тимати лишился своего клубного бизнеса. На днях артист закрыл свой клуб Black Oktober DJ Bar, который просуществовал в кинотеатре «Октябрь» чуть больше года.

Говорят, причина – конфликт артиста с руководством «Октября». Свою потерю позиционирующий себя успешным бизнесменом Тимати не комментирует. Но обещает, что буквально на днях он начнет строительство нового элитного ночного заведения.