Тимати лишился бизнеса
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
РЭППЕР Тимати лишился своего клубного бизнеса. На днях артист закрыл свой клуб Black Oktober DJ Bar, который просуществовал в кинотеатре «Октябрь» чуть больше года.
Говорят, причина – конфликт артиста с руководством «Октября». Свою потерю позиционирующий себя успешным бизнесменом Тимати не комментирует. Но обещает, что буквально на днях он начнет строительство нового элитного ночного заведения.
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