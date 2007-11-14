Воробей спелась с Моисеевым
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ЮМОРИСТКА Лена Воробей с головой окунулась в вокал. И даже записала на днях с Борисом Моисеевым дуэтную композицию – «Пастух и пастушка».
«Планируем отработать эту песню и в менее лиричном варианте, – щебечет новоиспеченная певунья. – Готовимся петь рок- и рэп-версии». Съемки видеоклипа на это музыкальное творение тоже запланированы. Говорят, в нем стилисты серьезно поколдуют над имиджем Воробей. Изначально предполагается, что в нем Елена предстанет в образе длинноволосой и голубоглазой нимфы.
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