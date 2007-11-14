Воробей спелась с Моисеевым

ЮМОРИСТКА Лена Воробей с головой окунулась в вокал. И даже записала на днях с Борисом Моисеевым дуэтную композицию – «Пастух и пастушка».

«Планируем отработать эту песню и в менее лиричном варианте, – щебечет новоиспеченная певунья. – Готовимся петь рок- и рэп-версии». Съемки видеоклипа на это музыкальное творение тоже запланированы. Говорят, в нем стилисты серьезно поколдуют над имиджем Воробей. Изначально предполагается, что в нем Елена предстанет в образе длинноволосой и голубоглазой нимфы.