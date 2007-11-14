Шоу реального масштаба

Раньше реалити-шоу было всего лишь «скважиной», через которую подглядывали. Теперь это часть шоу-индустрии и серьезного бизнеса. Участники подобных проектов наравне с известными артистами диктуют, что одевать, как любить и строить козни против коллег. Но за звездный статус и привилегии «новоиспеченным звездам» приходится платить. Ведь их слава – всего лишь временные декорации, а они обычные марионетки…

Звездные манеры

ЧЕСТНО говоря, участники реалити-шоу мне всегда напоминали белых лабораторных мышей, помещенных в аквариум. Поэтому когда «подопытные» гордо провозгласили себя звездами и стали так позиционировать себя перед народом и артистами, мне казалось это чьей-то провокацией либо «воспаленной» фантазией.

Но коммерческая схема сработала. И не имея за спиной какого-то ярко выраженного творческого таланта, участники проектов наряду с поющими цирюльниками и светскими рублевскими женами втиснулись в ряды шоу-бизнеса.

Так что, хотим мы этого сегодня или нет, но такой культ «легкой и не обремененной талантом» славы – примета нашего времени. А участники «Дома-2» – его национальные герои. Правда, зачастую это распространяется на них, пока они делают рейтинги каналу. Потом за ненадобностью «отработанный материал» со звездного олимпа утилизуют.

Безусловно, «новоиспеченные звезды» это понимают. Поэтому и идут на все – «строят» по ночам фиктивные пары, а при дневном свете плетут интриги и устраивают кулачные бои.

В общем, все, как и в шоу-бизнесе. Только в более упрощенном варианте – без изысков и хороших манер.

Отсутствие последнего нередко играет злую шутку не только с участниками шоу, но и с обсуживающим его персоналом. Говорят, нередки случаи, когда «зазвездившиеся» участники устраивают драки из-за прически или макияжа со своими гримерами. – Раньше из-за скверного характера мы боялись работать с ведущей проекта Ксенией Собчак, – секретничают стилисты. Сегодня «блондинка в шоколаде» взрастила себе достойную замену в лице скандалистки Анастасии Дашко. Говорят, у девушки не только звездная болезнь, но и серьезно расшатанная психика, поэтому она может не только истерику закатить, но и швырнуть в голову тяжелым предметом.



Суперприз – дурдом и нары?



ПОСЛЕ участия в трех реалии-шоу («Семь под солнцем», «Офис», «Дом-2») и победы в двух из них Никита Игнатчик долгое время не мог прийти в себя. Недавно нашел новую цель в жизни – устроился редактором в телевизионный проект к Надежде Бабкиной и сделал собственное клубное фрик-шоу. «В проекты типа «Дом-2» и «Офис» людей набирают из разных социальных сред, – убежден он. – Идут туда люди прежде всего за славой, деньгами и развлечениями. Обстановка везде накаленная. Когда я участвовал в шоу «Офис», то приходилось спать с «оружием». Так как в тебя все время летели горячие сковородки, и нужно было чем-то отбиваться».

Несмотря на все утверждения организаторов о безопасности и тщательной проверке участников, на шоу попадают и преступники. К примеру, участника «Дома-2» Алексея Адеева на тюремные нары забрали прямо со съемочной площадки. Парень находился в федеральном розыске за мошенничество. Не так давно могла оказаться на скамье подсудимых и сегодняшняя солистка группы «Плазма» Алена Водонаева. Девушка нанесла серьез­ные увечья другой роковой красавице «телестройки», а ныне телеведущей Виктории Боне. Травма оказалась вполне значительной – Боня начала терять зрение, и ей даже пришлось делать его коррекцию. По словам пострадавшей, она не намерена забывать об этих разборках на «Доме-2», так что вероятность встречи с Аленой в суде по-прежнему остается.

Участники первого в нашей стране реалити-шоу «За стеклом» после проекта тоже посещали врачей. Ходили слухи, что ребята проходили курс лечения не только в психиатрической лечебнице, но и в венерическом диспансере. Но эту информацию засекретили – ведь в проекте принимала участие Жанна Агагишиева, которой приписывали роман с внуком первого президента России Борисом Ельциным.

Говорят, что нервные стрессы и нагрузки отразились и на здоровье участницы проектов «Голод» и «Дом-2» Кристины Калининой. Около полутора лет назад Кристина покинула мир реалити и попыталась адаптироваться вне съемочной площадки. Знакомые Калининой утверждают, что вернуться к нормальной жизни ей было очень нелегко, и время от времени она подумывала о своем участии еще в каком-нибудь проекте. Этим летом Кристина умерла от почечной и сердечной недостаточности.

У нее осталась трехлетняя дочь.



Порнобизнес по принуждению



ДАВАЙТЕ откровенно – в шоу-бизнесе участники реалити-шоу – лишний рот, который кормить хлебосольно никто не намерен. А для проекта они прежде всего скоропортящееся сырье, которое нужно быстро и грамотно «продать». Поэтому деньги здесь делают на всем. И на музыкальных дисках, и на компьютерных видеоиграх, и на книжках от участ­ников проекта, и на том, как эти самые участники занимаются сексом…

Причем реалити-индустрия в порнографическом бизнесе заняла сегодня вполне серьезную и денежную нишу. На столичных видеорынках можно приобрести практически всех участников реалити-шоу, занимающихся сексом, моющихся в ванной и пр. Главная фишка, которую рекламируют продавцы, – в этом видео нет постановочных съемок и все по-настоящему. Но возникает вопрос – если это не очередная скандальная реклама, то каким же образом это видео попало на порнорынок. Может, «клубничкой» приторговывают сами организаторы шоу, а все остальное – просто красивая ширма?

Справка «АН»



Реалити-шоу можно разделить на три основных принципа построения.

Первый – игра на выживание. Группу людей помещают в экстремальные условия – необитаемый остров, пустыню Сахара и пр. Основная задача участников – выжить и избавится от конкурентов. В России по этому принципу строилось шоу «Последний герой».

Второй – поиск талантов. У нас представлены шоу «Фабрика звезд», «Народный артист», «Ты – супермодель», «Роковые дев­чонки», «Кандидат».

Третий – «стеклянная изоляция». Участники живут в изолированном пространстве, напичканном камерами и микрофонами, их общение с внешним миром ограничено. Ставка здесь делается на психологическое давление. По этому шаблону у нас выстроены шоу «За стеклом», «Офис», «Голод», «Остров искушения», «Дом-2».