//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Шоу реального масштаба

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Шоу реального масштаба
Алена Водонаева

 Раньше реалити-шоу было всего лишь «скважиной», через которую подглядывали. Теперь это часть шоу-индустрии и серьезного бизнеса. Участники подобных проектов наравне с известными артистами диктуют, что одевать, как любить и строить козни против коллег. Но за звездный статус и привилегии «новоиспеченным звездам» приходится платить. Ведь их слава – всего лишь временные декорации, а они обычные марионетки…

Звездные манеры

 ЧЕСТНО говоря, участники реалити-шоу мне всегда напоминали белых лабораторных мышей, помещенных в аквариум. Поэтому когда «подопытные» гордо провозгласили себя звездами и стали так позиционировать себя перед народом и артистами, мне казалось это чьей-то провокацией либо «воспаленной» фантазией.

 Но коммерческая схема сработала. И не имея за спиной какого-то ярко выраженного творческого таланта, участники проектов наряду с поющими цирюльниками и светскими рублевскими женами втиснулись в ряды шоу-бизнеса.

 Так что, хотим мы этого сегодня или нет, но такой культ «легкой и не обремененной талантом» славы – примета нашего времени. А участники «Дома-2» – его национальные герои. Правда, зачастую это распространяется на них, пока они делают рейтинги каналу. Потом за ненадобностью «отработанный материал» со звездного олимпа утилизуют.

 Безусловно, «новоиспеченные звезды» это понимают. Поэтому и идут на все – «строят» по ночам фиктивные пары, а при дневном свете плетут интриги и устраивают кулачные бои.
В общем, все, как и в шоу-бизнесе. Только в более упрощенном варианте – без изысков и хороших манер.

 Отсутствие последнего нередко играет злую шутку не только с участниками шоу, но и с обсуживающим его персоналом. Говорят, нередки случаи, когда «зазвездившиеся» участники устраивают драки из-за прически или макияжа со своими гримерами. – Раньше из-за скверного характера мы боялись работать с ведущей проекта Ксенией Собчак, – секретничают стилисты. Сегодня «блондинка в шоколаде» взрастила себе достойную замену в лице скандалистки Анастасии Дашко. Говорят, у девушки не только звездная болезнь, но и серьезно расшатанная психика, поэтому она может не только истерику закатить, но и швырнуть в голову тяжелым предметом.  

Суперприз – дурдом и нары?

 ПОСЛЕ участия в трех реалии-шоу («Семь под солнцем», «Офис», «Дом-2») и победы в двух из них Никита Игнатчик долгое время не мог прийти в себя. Недавно нашел новую цель в жизни – устроился редактором в телевизионный проект к Надежде Бабкиной и сделал собственное клубное фрик-шоу. «В проекты типа «Дом-2» и «Офис» людей набирают из разных социальных сред, – убежден он. – Идут туда люди прежде всего за славой, деньгами и развлечениями.  Обстановка везде накаленная. Когда я участвовал в шоу «Офис», то приходилось спать с «оружием». Так как в тебя все время летели горячие сковородки, и нужно было чем-то отбиваться».

 Несмотря на все утверждения организаторов о безопасности и тщательной проверке участников, на шоу попадают и преступники. К примеру, участника «Дома-2» Алексея Адеева на тюремные нары забрали прямо со съемочной площадки. Парень находился в федеральном розыске за мошенничество. Не так давно могла оказаться на скамье подсудимых и сегодняшняя солистка группы «Плазма» Алена Водонаева. Девушка нанесла серьез­ные увечья другой роковой красавице «телестройки», а ныне телеведущей Виктории Боне. Травма оказалась вполне значительной – Боня начала терять зрение, и ей даже пришлось делать его коррекцию. По словам пострадавшей, она не намерена забывать об этих разборках на «Доме-2», так что вероятность встречи с Аленой в суде по-прежнему остается.

 Участники первого в нашей стране реалити-шоу «За стеклом» после проекта тоже посещали врачей. Ходили слухи, что ребята проходили курс лечения не только в психиатрической лечебнице, но и в венерическом диспансере. Но эту информацию засекретили – ведь в проекте принимала участие Жанна Агагишиева, которой приписывали роман с внуком первого президента России Борисом Ельциным.

 Говорят, что нервные стрессы и нагрузки отразились и на здоровье участницы проектов «Голод» и «Дом-2» Кристины Калининой. Около полутора лет назад Кристина покинула мир реалити и попыталась адаптироваться вне съемочной площадки. Знакомые Калининой утверждают, что вернуться к нормальной жизни ей было очень нелегко, и время от времени она подумывала о своем участии еще в каком-нибудь проекте. Этим летом Кристина умерла от почечной и сердечной недостаточности.

 У нее осталась трехлетняя дочь.

Порнобизнес по принуждению

 ДАВАЙТЕ откровенно – в шоу-бизнесе участники реалити-шоу – лишний рот, который кормить хлебосольно никто не намерен. А для проекта они прежде всего скоропортящееся сырье, которое нужно быстро и грамотно «продать». Поэтому деньги здесь делают на всем. И на музыкальных дисках, и на компьютерных видеоиграх, и на книжках от участ­ников проекта, и на том, как эти самые участники занимаются сексом…

 Причем реалити-индустрия в порнографическом бизнесе заняла сегодня вполне серьезную и денежную нишу. На столичных видеорынках можно приобрести практически всех участников реалити-шоу, занимающихся сексом, моющихся в ванной и пр. Главная фишка, которую рекламируют продавцы, – в этом видео нет постановочных съемок и все по-настоящему. Но возникает вопрос – если это не очередная скандальная реклама, то каким же образом это видео попало на порнорынок. Может, «клубничкой» приторговывают сами организаторы шоу, а все остальное – просто красивая ширма?

Справка «АН»

Реалити-шоу можно разделить на три основных принципа построения.

 Первый – игра на выживание. Группу людей помещают в экстремальные условия – необитаемый остров, пустыню Сахара и пр. Основная задача участников – выжить и избавится от конкурентов. В России по этому принципу строилось шоу «Последний герой».

 Второй – поиск талантов. У нас представлены шоу «Фабрика звезд», «Народный артист», «Ты – супермодель», «Роковые дев­чонки», «Кандидат».

 Третий – «стеклянная изоляция». Участники живут в изолированном пространстве, напичканном камерами и микрофонами, их общение с внешним миром ограничено. Ставка здесь делается на психологическое давление. По этому шаблону у нас выстроены шоу «За стеклом», «Офис», «Голод», «Остров искушения», «Дом-2».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Политика

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько денег экономика Крыма потеряла за 25 лет пребывания в составе Украины, а затем обязать Киев выплатить соответствующую компенсацию.

//Политика

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

Геннадий Балашов, претендующий на пост президента Украины, в ходе предвыборных дебатов заявил, что жителям страны нужно перестать плодить нищету и начать больше зарабатывать.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил девушкам искать мужа не среди знаменитостей, а среди военных. Такое заявление он сделал после участившихся историй об избиении известными мужьями своих жён.

//В мире

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», выложил в сети пост, в котором раскрыл «настоящие обстоятельства» штурма ополчением здания УВД Мариуполя, произошедшего 9 мая 2014 года.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

Заблокированная в Шиесе стройка экотехнопарка опять на первых полосах российских газет. «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор протаранил бытовку», «Человека придавили ковшом»…

//Шоу-бизнес

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Судьба замороженных эмбрионов и дележка наследства

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Судьба замороженных эмбрионов и дележка наследства

Казалось бы, со смертью телемагната Игоря Малашенко история конфликта его нынешней супруги Божены Рынски с прежней семьей и наследниками должна сойти не нет. Но не тут-то было.

//Общество

"Аэрофлот": права авиапассажиров, задержки рейсов, компенсации

"Аэрофлот": права авиапассажиров, задержки рейсов, компенсации

Авиационные перевозки всегда были и будут одним из самых быстрых способов добраться в любую точку мира. Путешествие на самолете – удовольствие не всегда дешевое. Поэтому пассажиры должны быть в полной мере осведомлены о своих правах в случае «неприятных» ситуаций

//Происшествия

В Москве пожарные спасли 13 человек из дома на Северном бульваре

В Москве пожарные спасли 13 человек из дома на Северном бульваре

Сотрудники МЧС спасли 13 человек из дома на Северном бульваре в Москве, где загорелась одна из квартир. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах российской столицы.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Армия

Би-би-си: Российские офицеры попали в засаду сирийских боевиков

Би-би-си: Российские офицеры попали в засаду сирийских боевиков

В Сирии 22 февраля в засаду боевиков попал УАЗ с российскими военными. Об этом рассказали родители 35-летнего майора Сухроба Каримова, который был в машине вместе с двумя полковниками.

//Новости СМИ2

//Политика

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска через суд требует от Министерства финансов Соединенных штатов Америки заблокировать наложенные на него санкции. Это следует из материалов суда.

//Шоу-бизнес

Глюкоза в шоке от фильма про Майкла Джексона. Она призналась, что сама едва не стала жертвой

Глюкоза в шоке от фильма про Майкла Джексона. Она призналась, что сама едва не стала жертвой

Певица Глюкоза, посмотрев фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» не могла сдержать слез. Он поделилась своими чувствами с подписчиками в Instagram и рассказала, что сама в детстве едва не стала жертвой

//Шоу-бизнес

Марина Зудина: Лучше быть любимой, чем иметь деньги

Марина Зудина: Лучше быть любимой, чем иметь деньги

В сериале «Содержанки» Константина Богомолова Марина Зудина играет супругу влиятельного чиновника (Сергей Бурунов). Их брак вряд ли можно назвать счастливым, потому что муж регулярно ей изменяет. Героиня Зудиной заводит себе молодого любовника.

//Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле призналась, что употребляла запрещенные вещества

Лайма Вайкуле призналась, что употребляла запрещенные вещества

В недавнем интервью 64-летняя певица Лайма Вайкуле разоткровенничалась на тему вредных привычек. Оказывается, в молодости исполнительница пристрастилась к запрещенным препаратам.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают, как пьяный Павел Прилучный устроил дебош в стриптиз-клубе

В Сети обсуждают, как пьяный Павел Прилучный устроил дебош в стриптиз-клубе

В Сети обсуждают очередной скандал, связанный с актером с Павлом Прилучным. Один из сотрудников новосибирского стрип-клуба рассказал журналистам, как артист вел себя в заведении, когда был на гастролях.

//Общество

Муфтий Крыма, Хаджи Эмирали Аблаев, выразил осуждение акта насилия в Новой Зеландии

Муфтий Крыма, Хаджи Эмирали Аблаев, выразил осуждение акта насилия в Новой Зеландии

Хаджи Эмирали АБЛАЕВ выразил соболезнования родным мусульман погибших во время сегодняшнего теракта в Новой Зеландии, выразил соболезнования родным мусульман погибших во время сегодняшнего теракта в Новой Зеландии,

//Новости партнеров

//Наука

Спутник ГЛОНАСС "ушел" на техобслуживание

Спутник ГЛОНАСС "ушел" на техобслуживание

Один из спутников ГЛОНАСС временно вывели на техническое обслуживание. Об этом сообщает в пятницу Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели более 200 тысяч тонн водных биоресурсов на Камчатке, комментарии новосибирцев по поводу откровенных нарядов Ани Лорак и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что сейчас стесняется носить мини-юбку

Вера Брежнева призналась, что сейчас стесняется носить мини-юбку

Певица Вера Брежнева призналась, что сейчас уже не может выходить на сцену в тех наряда, что спокойно надевала еще десять лет назад. Она рассказала, что сейчас крайне некомфортно себя чувствует в мини-юбках.

//Хайтек

Компания Facebook лишилась двух ТОП-менеджеров

Компания Facebook лишилась двух ТОП-менеджеров

Два ключевых ТОП-менеджера американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Крис Кокс и Крис Дэниэл, отвечавший за мессенджер WhatsApp, уходят в отставку.

//Общество

Минздрав поддержал инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддержал инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

Инициативу об изоляции алкогольной продукции с витрин магазинов, с которой ранее выступил депутат Госдумы Леонид Огуль, поддержало Министерство Здравоохранения Российской Федерации.

//В мире

Теракт в Новой Зеландии могли совершить польские радикалы

Теракт в Новой Зеландии могли совершить польские радикалы

Польские спецслужбы изучают возможное причастие польских радикалов к теракту в Новой Зеландии. В городе Крайстчерч произошел расстрел в двух мечетях. Погибли 49 человек. Еще 48 госпитализированы. Об этом сообщили польские СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Что такое подагра
2

У руководства НТВ спросили, зачем у телеведущих такой глубокий вырез на декольте
3

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
4

Диагноз туриста
5

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры