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«SHOW MUST GO ON»

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Максим КРАВЧИНСКИЙ ]

«SHOW MUST GO ON»
Боба Грек покоряет сердца

 Осень с ее дождями и подступающими космическими зимними холодами сковывает человека и навевает меланхолию. В суровом московском ноябре как никогда хочется чего-нибудь яркого, необычного, веселого, чтоб отбросить хандру и зарядиться хорошим настроением, вновь обрести вкус к жизни. По доброй традиции, уже много лет подряд такую возможность дарит жителям и гостям столицы «Радио Шансон», устраивая фестиваль «Эх, разгуляй!!!» На крупнейшей площадке Москвы – СКК «Олимпийский» – в первую пятницу ноября собираются лучшие представители самого популярного жанра в России – шансона. Встречи любимых исполнителей и публики всегда проходят в праздничной атмосфере и при полном аншлаге, ведь кто как не артисты «русского жанра» знают лучше, чем порадовать и удивить зрителя…

 КОНЦЕРТ, как и положено, начинался в семь. Впрочем, первые «ласточки» стали слетаться задолго до назначенного времени, дабы не спеша побродить по фойе, приобрести диски с песнями, услышанными на волнах «Шансона», или просто заглянуть в буфет пропустить пару пива под бутерброд. Но едва счастливые обладатели билетов подходили к концертному залу, они забывали о своих планах. Их вниманию представало эпатажное зрелище – группа в количестве нескольких десятков представительниц прекрасного пола, чей рост, возраст и внешний вид были столь же разнообразны, как полевые цветы в июле, встречали публику с транспарантами в руках. Память невольно отбросила меня в давние советские времена, когда подобные шествия трудящихся были обыденным явлением. Но что могло послужить причиной для столь странного митинга в наши дни? Я подошел ближе, пригляделся к лозунгам на плакатах и в следующую секунду хохотал вместе с остальными свидетелями этого необычного дейст­ва. Дамочки сжимали хрупкими руками древки с надписями: «Союз бывших жен Бобы Грека!», «Боба, прости за все!», «Боба, мы хотим вернуться!»

 Реакция гостей фестиваля была схожа с моей: легкий нервный испуг и сменяющая его улыбка, переходящая в неудержимый смех. Люди останавливались, обсуждали увиденное и активно фотографировались с «демонстрантками». Вдруг кто-то вежливо тронул меня за плечо, я оглянулся, позади стояла молодая пара:

 – Вы не скажете, что здесь происходит?

 – Сегодня здесь фестиваль шансона. Боба Грек – один из его участников, а это часть шоу. Ведь у Бобы Грека было 49 жен. Вот пришли обратно проситься.

 – Понятно, – закивали влюбленные, – читали про его похождения.

 Вдоволь налюбовавшись экс-возлюбленными известного шансонье, я прошел в зал.
Концерт, как и всегда, был проведен на самом высоком уровне: звук, свет, постановка, состав участников – просто блеск. На сцене звучали песни в исполнении Вилли Токарева, Александра Розенбаума, Андрея Бандеры, Любови Шепиловой, Ирины Круг, Катерины Голицыной, Игоря Слуцкого и Рады Рай. Всего в программе принимали участие более двадцати музыкантов. Я сидел и балдел под любимые мелодии, не торопя события, хотя знал, что самое интересное – «десерт» – подается в конце.

 В завершение второго отделения, в паузе между номерами, среди зрителей вдруг замелькали уже знакомые плакаты – «союз бывших жен Бобы Грека» стал прорываться к сцене, подняв транспаранты.

 В зале возникло оживление, послышался смех, раздались аплодисменты, под звук которых на сцену вышел сам «виновник» происходящего – Боба Грек. В фирменной белой капитанской фуражке и темно-синем кителе «с иголочки» шансонье смотрелся что надо – элегантно и стильно. В ответ бывшим спутницам жизни он исполнил шуточную композицию «Я хочу вернуться». Вторая песня стала еще одним грандиозным сюрпризом публике – знаменитый хит «Не сыпь мне соль на раны», который артист спел дуэтом с его создателем маэстро Вячеславом Добрыниным. «Доктор Шлягер» и искрометный Боба Грек прекрасно выступили вместе и ушли за кулисы под несмолкающие овации.

 Я не жалел ладоней вместе с остальными присутствующими. Здорово, когда артист держит заявленную планку. Сказал Боба Грек, что придумал свой жанр – «шоу шансонье», – и не обманул ожиданий зрителя. Действительно, сумел создать на сцене (и даже за ее рамками) настоящую театральную постановку. Этакий театр-кабаре в миниатюре. Задумка и воплощение номера Бобы Грека, восходят истоками, на мой взгляд, к традициям русского футуризма и декаданса. Он не боится эксперимента, он ищет новую форму, а значит, расширяет границы самого искусства.

 Так держать! Молодец, Боба! Такой «капитан» откроет для своих поклонников еще не одну творческую «Америку».

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