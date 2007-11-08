… а Робски – к сказкам
№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
ВИДИМО, Оксане Робски надоело писать гламурные детективы. Поэтому она и взялась за детскую литературу. Эту благодатную, а главное, почти свободную нишу писательнице подсказал занять ее пятилетний сын Иосиф.
Концепция и персонажи сказок пока держатся в тайне. Но говорят, что иллюстрации к своим книгам Робски уже заказала у художника, который работает над диснеевскими мультиками.
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