… а Робски – к сказкам

ВИДИМО, Оксане Робски надоело писать гламурные детективы. Поэтому она и взялась за детскую литературу. Эту благодатную, а главное, почти свободную нишу писательнице подсказал занять ее пятилетний сын Иосиф.

Концепция и персонажи сказок пока держатся в тайне. Но говорят, что иллюстрации к своим книгам Робски уже заказала у художника, который работает над диснеевскими мультиками.