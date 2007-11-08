Салтыкова готовится к свадьбе…

ПЕВИЦА Ирина Салтыкова по­грязла в свадебных делах. Во-первых, звезда стала ведущей нового свадебного ток-шоу, в котором она будет весьма жестко проверять отношения будущих супругов.

Во-вторых, певица и сама собралась под венец. Для этого Ирина уже прикупила в Европе свадебное платье от модного дома Версаче. Белоснежный шедевр из шелка и шифона обошелся новоиспеченной невесте в 12 тыс. долларов. Имя жениха певица скрывает. Говорят, она отдала свое сердце очень респектабельному европейскому бизнесмену.