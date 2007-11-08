Бойцовский лебедь

Анастасия Волочкова выстраивает свою биографию по законам шоу-бизнеса. Ей тесны рамки балета. Она охотно пробует себя в новых амплуа: играет в кино («Черный принц», сериал «Место под солнцем»), участвует в телепроекте «Ледниковый период», выпускает DVD с танцевальными номерами, недавно написала книгу.

– АНАСТАСИЯ, считается, что успеха достигают люди, у которых талант помножен на силу воли. Какие события закалили ваш характер? И как вам удается, обладая «бойцовскими качествами», оставаться такой женственной?

– Мой характер закалили большие сложности. Мне ничто не давалось просто так, все приходилось завоевывать. И чем сильнее были испытания, тем потом громче и ярче был мой успех. Самый сложный период в моей жизни был связан с незаконным увольнением из Большого театра. Против меня работали люди с огромными деньгами и связями. А почему мне удается оставаться при этом женственной? Наверное, потому, что никогда нельзя уподобляться злу, которое в наш адрес исходит.

– Многих ваших коллег раздражает, что вам удается сочетать карьеру балерины с другими видами деятельности. Вам часто приходится сталкиваться с завистью?

– Достаточно часто. И не только зависть со стороны коллег. Если человек становится успешным, к тому он же красив и независим, то, естественно, это многих раздражает. И мне кажется, что люди, которые достигли подлинного успеха, обычно живут «уединенно», понимая, что настоящих, искренних друзей бывает немного. Я стараюсь не замечать в людях чувства зависти, абстрагироваться от него и просто делать свое дело.

– Какие новые грани вы открыли в себе благодаря участию в проекте «Ледниковый период»?

– Фигурное катание считается опас­ным и несовместимым с балетом видом спорта. А для меня фигурное катание – это новая сила, новые мышцы, которые никогда не работали. Я очень люблю физический труд. «Ледниковый период» – проект, который очень схож с балетом. Тот же творческий процесс: выбор музыки, создание композиции, общение с партнером и тренером.

– В это время года многие переживают депрессии. Вам это знакомо?

– Осенняя депрессия мне неведома. Иногда, конечно, бывают минуты грусти и меланхолии. От этих настроений нужно отвлекаться. Меня всегда спасают репетиции, спектакли, хорошая музыка и раскуривание кальяна. Даже в поздней осени, в тоскливом дождливом дне можно найти что-то радостное. Нужно уметь видеть красоту во всем, что нас окружает.