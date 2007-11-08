//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Бойцовский лебедь

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Беседовала Инна ЛЕВИЦКАЯ ]

Бойцовский лебедь
Осенняя депрессия мне неведома, Фото Г. УСОЕВА

 Анастасия Волочкова выстраивает свою биографию по законам шоу-бизнеса. Ей тесны рамки балета. Она охотно пробует себя в новых амплуа: играет в кино («Черный принц», сериал «Место под солнцем»), участвует в телепроекте «Ледниковый период», выпускает DVD с танцевальными номерами, недавно написала книгу.

 – АНАСТАСИЯ, считается, что успеха достигают люди, у которых талант помножен на силу воли. Какие события закалили ваш характер? И как вам удается, обладая «бойцовскими качествами», оставаться такой женственной?

 – Мой характер закалили большие сложности. Мне ничто не давалось просто так, все приходилось завоевывать. И чем сильнее были испытания, тем потом громче и ярче был мой успех. Самый сложный период в моей жизни был связан с незаконным увольнением из Большого театра. Против меня работали люди с огромными деньгами и связями. А почему мне удается оставаться при этом женственной? Наверное, потому, что никогда нельзя уподобляться злу, которое в наш адрес исходит.

 – Многих ваших коллег раздражает, что вам удается сочетать карьеру балерины с другими видами деятельности. Вам часто приходится сталкиваться с завистью?

 – Достаточно часто. И не только зависть со стороны коллег. Если человек становится успешным, к тому он же красив и независим, то, естественно, это многих раздражает. И мне кажется, что люди, которые достигли подлинного успеха, обычно живут «уединенно», понимая, что настоящих, искренних друзей бывает немного. Я стараюсь не замечать в людях чувства зависти, абстрагироваться от него и просто делать свое дело.

 – Какие новые грани вы открыли в себе благодаря участию в проекте «Ледниковый период»?

 – Фигурное катание считается опас­ным и несовместимым с балетом видом спорта. А для меня фигурное катание – это новая сила, новые мышцы, которые никогда не работали. Я очень люблю физический труд. «Ледниковый период» – проект, который очень схож с балетом. Тот же творческий процесс: выбор музыки, создание композиции, общение с партнером и тренером.

 – В это время года многие переживают депрессии. Вам это знакомо?

 – Осенняя депрессия мне неведома. Иногда, конечно, бывают минуты грусти и меланхолии. От этих настроений нужно отвлекаться. Меня всегда спасают репетиции, спектакли, хорошая музыка и раскуривание кальяна. Даже в поздней осени, в тоскливом дождливом дне можно найти что-то радостное. Нужно уметь видеть красоту во всем, что нас окружает.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//Политика

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько денег экономика Крыма потеряла за 25 лет пребывания в составе Украины, а затем обязать Киев выплатить соответствующую компенсацию.

//Политика

В США напомнили о превентивном ядерном ударе

В США напомнили о превентивном ядерном ударе

В правительстве рассказали о желании США сохранить за собой право на превентивный ядерный удар. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, России не нужно бояться подобной угрозы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России

Замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов высказал мнение, что в результате антироссийской деятельности США и НАТО появилась тенденция трансформации "военных опасностей" в "военные угрозы".

//В мире

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», выложил в сети пост, в котором раскрыл «настоящие обстоятельства» штурма ополчением здания УВД Мариуполя, произошедшего 9 мая 2014 года.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Президент Латвии: следует искоренить статус «негражданин» у детей неграждан

Президент Латвии: следует искоренить статус «негражданин» у детей неграждан

Латвия – единственная страна в Балтии, где детям неграждан не присваивается гражданство автоматически. Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал искоренить «данный факт».

//Наука

Изобретения, которые скоро ворвутся в нашу жизнь

Изобретения, которые скоро ворвутся в нашу жизнь

Технологическая революция продолжается. Она принесет в нашу жизнь новые беспрецедентные возможности. О некоторых изобретениях, которые совсем скоро «настигнут» нас – в подборке от «Аргументы недели».

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов высказался о достоинствах Ксении Собчак

Константин Богомолов высказался о достоинствах Ксении Собчак

Режиссёр Константин Богомолов, роман с которым приписывают Ксении Собчак, впервые высказался о "звезде". Богомолов снял Ксению и свою бывшую жену актрису театра и кино Дарью Мороз в своем фильме "Содержанки".

//Здоровье

Четыре возможных признака надвигающейся болезни назвали специалисты из Италии

Четыре возможных признака надвигающейся болезни назвали специалисты из Италии

Итальянские специалисты обозначили симптомы, которые могут свидетельствовать о надвигающейся болезни. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Росгидромет предупредил о сходе лавин в горах Северного Кавказа

Росгидромет предупредил о сходе лавин в горах Северного Кавказа

Директор Росгидромета Максим Яковенко сделал заявление, что многие курорты на территории Северного Кавказа опасны для пребывания из-за возможного схода лавины. Это происходит по причине стремительного снеготаяния.

//Новости СМИ2

//Политика

Силовики могут арестовать депутата Госдумы Белоусова

Силовики могут арестовать депутата Госдумы Белоусова

Парламентарий проходит по уголовному делу о взяточничестве. Ленинский суд Екатеринбурга получил на рассмотрение ходатайство от следователя, который попросил разрешение на арест Вадима Белоусова. Депутатской неприкосновенности парламентарий уже лишен.

//Шоу-бизнес

Из мальчика-монаха в девушку-модель: участница шоу «Проект Подиум» поразила всех

Из мальчика-монаха в девушку-модель: участница шоу «Проект Подиум» поразила всех

В популярном американском телешоу «Проект Подиум» начался очередной сезон. На данный момент главной сенсацией передачи стала модель из Таиланда Мими Тао. Её особенность в том, что раньше она была мальчиком-монахом.

//Общество

Божена Рынска объявила дату похорон Игоря Малашенко

Божена Рынска объявила дату похорон Игоря Малашенко

Божена Рынска объявила дату похорон Игоря Малашенко. Журналистка разместила сообщение на своей странице в соцсети Facebook. "Похороны Игоря ориентировочно в понедельник. Троекуровское".

//Шоу-бизнес

Девушку репера Тимати Анастасию Решетову атаковали "хейтеры"

Девушку репера Тимати Анастасию Решетову атаковали "хейтеры"

Девушку известного рэпера Тимати Анастасию Решетову атаковали хейтеры. Возлюбленной Тимати часто приходится читать злостные комментарии ненавистников, которые она получает в своём Instagram.

//В мире

Стал известен сделавший первый шаг в гражданской войне в Донбассе десантник ВСУ

Стал известен сделавший первый шаг в гражданской войне в Донбассе десантник ВСУ

Стало известно имя военнослужащего Вооруженных сил Украины, сделавшего первый выстрел в ходе силовой операции Киева в Донбассе. Соответствующий пост разместила в соцсети Twitter пользователь Юлия Витязева.

//Общество

Путин назвал циничным теракт в Новой Зеландии

Путин назвал циничным теракт в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

//Новости партнеров

//В мире

Крымский депутат высказался по поводу санкций ЕС за инцидент в Керченском проливе

Крымский депутат высказался по поводу санкций ЕС за инцидент в Керченском проливе

Крымский депутат Владислав Ганжара прокомментировал введённые Евросоюзом санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе. ЕС включил в "чёрный список" восемь российских военных.

//Авто

В Сети рассказали о лайфхаке на столичных платных парковк

В Сети рассказали о лайфхаке на столичных платных парковк

Автолюбители из Москвы в Сети поделились мыслями о том, как можно избежать оплаты за парковку. Для этого они посоветовали возить с собой самый обыкновенный велосипедный трос.

//Здоровье

Что такое красная волчанка?

Что такое красная волчанка?

Известная и многими любимая эстрадная певица Юлия Началова оказалась в тяжёлой ситуации по состоянию здоровья. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому. Тогда и обнаружилось, что певица переболела красной волчанкой, с которой у неё и начались серьёзные проблемы со здоровьем.

//Наука

Российские учёные создали дрон-беспилотник, заряженный автоматическим карабином

Российские учёные создали дрон-беспилотник, заряженный автоматическим карабином

Научные сотрудники Московского Авиационного Институт (МАИ) создали беспилотник, вооружённый карабином, который предназначен для точного попадания в цель по летающим объектам.

//В мире

В Верховной Раде озвучили условие начала Третьей мировой войны из-за Украины

В Верховной Раде озвучили условие начала Третьей мировой войны из-за Украины

Североатлантический альянс в обозримом будущем не примет Украину в свои ряды. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Евгений Мураев, являющийся депутатом парламента страны.

//Общество

Это вам не "тунеядец и алкоголик". Заслуженные пенсии топ-менеджеров "Газпрома"

Это вам не "тунеядец и алкоголик". Заслуженные пенсии топ-менеджеров "Газпрома"

Пенсия в 8 тысяч - это для простого учителя или фельдшера, да и то, если он «тунеядец и алкоголик», как считают депутаты. Трудолюбивые и непьющие пенсионеры получают у нас в стране значительно больше.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
2

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
3

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе
4

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России
5

Предсказание о скором начале Третьей мировой войны огласили итальянские ученые

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры