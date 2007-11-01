Витаса использовали в рекламе скинхедов

НА ДНЯХ певец Витас оказался в центре серьезного скандала. В Интер­нете использовали имя и образ певца в рекламе скинхедов в США, объявляющей крестовый поход против лиц иной национальности.

Продюсер певца Сергей Пудовкин уже потребовал от выпускающей компании USA Gemini Sun Records (представляющей сегодня на территории США интересы артиста) выставить иск против владельцев этих ресурсов. Сумма иска уточняется, но, по словам Пудовкина, она будет гораздо выше, чем полученный гонорар за релиз альбома на территории США (1 500 000 долл.). И в данном вопросе ни артист, ни его менеджмент идти на компромиссы не намерены. Витас надеется на скорое и жесткое наказание «нравственных террористов».

