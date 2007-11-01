«Экс-ББ» избавят страну от гламура
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ шоу-группа «Экс-ББ» готовится взорвать гламурную жизнь страны. В ближайшее время на одном из центральных каналов стартует новое шоу «АнтиГламур», в котором юмористы реализуют себя на поприще телеведущих.
Новый проект обещает стать весьма скандальным. Объектом «насмешек» будут самые гламурные светские персонажи. А розыгрыши и подстроенные ситуации покажут «глянцевую действительность» абсолютно в новом свете. Шоу построено на элементах реалити. Так что зрители попадут и на закрытые вечеринки, и на откровенные фотосессии звезд, узнают, кто из бомонда отоваривается в элитных комиссионках и берет украшения напрокат.
«Гламур сегодня – это весело, – признается один из солистов «Экс-ББ» Александр Калинин. – К сожалению, в наши дни для некоторых он приобрел достаточно «болезненную форму» – народ теряет собственную точку зрения и попадает в нелепые ситуации. Наш коллектив считает, что к подобным явлениям нужно относиться «с головой», а главное, с юмором!»
Несмотря на то, что шоу построено в антигламурном ключе, «бэбистам» разработали весьма «респектабельный» имидж. Антигламурщики будут одеты в дорогущие коллекционные наряды и ювелирные украшения от известных дизайнеров.
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