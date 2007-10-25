КАК АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ВАН ДАММУ ОТКАЗАЛ

Известный российский спортсмен, актер и продюсер, которого в Америке называют «русский Шварценеггер», продолжает рассказ о том, как он покорял голливудскую «фабрику грез».

(Продолжение. Начало – в №40.)

– ЧТОБЫ сниматься в кино в Америке, вы должны быть членом американского кинопрофсоюза. Но вас туда не возьмут, пока вы не сниметесь хотя бы в одном фильме! У вас должно быть разрешение на работу. Чтобы получить его – вы должны уже где-то работать! Представляете?! В Лос-Анджелесе вы увидите, что красивые накачанные ребята паркуют машины в хороших отелях Беверли-Хиллз, Малибу. Самые красивые официантки – это все актеры и актрисы. Днем они паркуют машины и разносят кофе, а вечером, подменяя друг друга, бегают на кастинги. В американский профсоюз киноработников входит 110 тыс. человек. Из них не более 5 тыс. зарабатывают себе на жизнь кино и телевидением. Остальные, чтобы свести концы с концами, вынуждены подрабатывать где-то еще. Зарабатывают они

10 тыс. долл. в год за съемку в каком-нибудь эпизоде – этого не хватит даже на взносы в тот же самый профсоюз.

…Следующую роль мне лично предложил Жан-Клод Ван Дамм. Когда меня с ним познакомили, я подарил ему свою книгу «Кикбоксер». Он сразу сказал: «Я знаю, что ты из Европы, знаю, какие здесь сложности у европейцев, я ведь сам оттуда».

Фильм «Секта». 2000-й год. Ван Дамм играет искателя приключений, у которого пропал отец, и он его ищет. В том числе и в Одессе. Мне нужно было, чтобы войти в образ рус­ского, как они его понимают, подстричься наголо, отрастить длинную бороду… Мне сказали: «Ван Дамму ты, конечно, понравился, но у тебя на физиономии высшее образование просто написано – это надо убрать!» Я отказался от съемок. Объяснил все Жану-Клоду, который тоже долго пробивался, долго не получал звездных ролей. Сказал, что учусь в университете, что не могу отрываться от учебы… И он меня понял.

Все-таки я ехал в Голливуд не такие роли играть. Сотни тысяч людей в России читали мои книги, миллионы смотрели по телевизору мои программы – я в их глазах не мог играть каких-то лысых бородатых уродов а-ля русский мужик.

Кстати, я довольно быстро понял, что никакая это не пропаганда, злобная американская. Будто бы они нас специально хотят показать в своих фильмах именно как уродов. Нет! Просто они про нас совершенно ничего не знают! В советское время снимались карикатурные фильмы про американцев по той же причине: мы про них ничегошеньки не знали.

Поэтому я потратил несколько лет жизни и достаточно много денег, чтобы быть более самостоятельным. Выучил английский, актерское мастерство. К 2003 г. у меня уже был опыт, накопились связи для того, чтобы в фильме «Московская жара» выступить и соавтором сценария, и продюсером, и исполнителем одной из главных ролей. Как только этот сценарий по­нравился Майклу Йорку, все стало намного проще. Он был очень рад, увидев сценарий, где русский и американец вместе борются со злом, где русский представлен не уродом, а героем,. Ведь за всю историю Голливуда русских героев было мало: Шварце­неггер в «Русской жаре», Хариссон Форд в фильме «К-19». В итоге получился настоящий фильм. Собирались снимать его, кстати, в Торонто. Но я как продюсер настоял на том, что Москву нужно снимать в самой Москве. И международная премьера фильма тоже прошла в Моск­ве. Мы показали нашу столицу так, как до этого в голливудских фильмах ее никогда не показывали. Фильм в итоге был продан в 66 стран. Даже во Францию и Германию, которые вообще редко покупают голливудские фильмы.

И после того как «Жара» стала популярна, я сделал фильм «Охотники за сокровищами». Он рассказывает о том, как русский гонщик и французский профессор, в исполнении Дэвида Кэррадайна, вместе ищут сокровища тамплиеров. Они существовали в реальности, так и не были найдены и, по некоторым данным, могут быть спрятаны в России. Постановщиком трюков был знаменитый в Голливуде Патрик Стэйтон. Он нам с удовольст­вием и очень зрелищно разбил на съемках 40 автомобилей! Фильм уже вышел на экраны Европы, в октябре выходит в Японии. Сейчас я дублирую его на русский язык здесь, у нас, в Моск­ве. В России он выйдет через два месяца.

Продолжение – в следующем номере.

Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а сейчас на мировые экраны выходит новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Кэррадайном и Шерилин Фенн).