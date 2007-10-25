Кто увел из «Блестящих» Ксению Новикову?

Около восьми лет Ксения Новикова была одной из самых ярких солисток группы «Блестящие». За ней и ее ухажерами тщательно следил бомонд. А недавний уход из группы наделал немало шума в прессе. Певица не давала комментариев. И, спрятавшись от всех в загородном доме, с головой окунулась в личную жизнь... «Аргументам неделi» певица решилась рассказать всю правду о своем несостоявшемся замужестве, сегодняшней любви и настоящих причинах ухода из группы «Блестящие».

– КСЕНИЯ, в твоей жизни много перемен. Все ли они хорошие?

– Они долгожданные, и это важно. А еще я, наконец-то, полноценно отдохнула. Занялась рисованием и созрела для новой работы.

– И для какой?

– Когда я собралась уходить из «Блестящих», мой продюсер Андрей Грозный сказал: «Хочешь уходить из «Блестящих» – уходи, но сольник делать надо». Так что сейчас мы с ним отбираем песни. Буду заниматься сольной карь­ерой.

– Говорят, что Юля Ковальчук тоже делает сольный альбом?

– Это только слухи.

– По поводу твоего ухода из группы было много слухов. Один из них, что ты не очень хорошо рассталась со вторым продюсером коллектива – Андреем Шлыковым. И тебя даже не хотели просто так отпускать из коллектива?

– Рассталась со всеми вполне мирно. Отпускать не хотели. Но в группе я пробыла восемь лет и там себя уже исчерпала. В последнее время шла чисто механическая работа.

– Кто-то из девчонок будет перепевать твои сольные партии на фонограммах? Или под твой голос одна из солисток будет просто изображать пение?

– Не знаю. Может быть, девочки будут петь живьем, как это в свое время делала я.

– Не секрет, что в жен­ских группах присутствует конкуренция. Как в «Блестящих» поддерживали «мирный климат»?

– У нас неспроста всегда уделялось много времени подбору девочек. Я видела коллективы, в которых певицы месяцами не разговаривают друг с другом. Конечно, конкуренция всегда существует. Но у нас в группе никогда не было откровенных конфликтов. С усталостью после гастролей или концерта, когда чувства обостряются, не всегда можно сдержаться. Поэтому конфликты – сплошь и рядом. Но лично у меня с девчонками до серьезных стычек не доходило. В основном конфликтовали Аня с Юлей или Юля с Надей. Делили место под солн­цем. Я же всегда выступала в роли мирового судьи – старалась разрешать все споры. Я вообще неконфликтный человек.

– Ты давно в шоу-бизнесе. Наверняка научилась защищаться от недоброжелателей, которые притворяются друзьями, а за спиной говорят гадости?

– До сих пор к этому не привыкла. И очень сильно из-за этого расстраиваюсь. Была такая ситуация, когда одна из участниц группы рассказывала про меня небылицы. Когда я об этом узнала – было очень неловко.

– Выяснять отношения не стала?

– Нет.

– Побоялась конфликта?

– Просто этот человек недостоин, чтобы я ему что-то объясняла. У человека такое воспитание. Потом это подтверждалось какими-то поступками. А вообще мстить я не буду. По крайней мере, пока это не касается моих родных! Могу человека поставить на место «красненьким словцом».

– А крепкое словцо употребляешь?

– Стараюсь этого не делать.

– Теперь тебе как сольной исполнительнице будет намного удобнее работать. Не нужно подстраиваться под девчонок для записи в студии, постановки хореографии. Наверное, и гонорар будет больше?

– Думаю, что да.

– А твое новое творчество и имидж будут отличаться от «Блестящих»?

– Пока не знаю. Но надеюсь, что осуществится моя мечта, и я буду работать с «живым» звуком и музыкантами.

– Ксения, и все-таки, что стало причиной твоего ухода из «Блестящих»? В историю с вдруг возникшим ярым желанием делать сольник верится с трудом.

– Решение уйти из «Блестящих» было связано с… личной жизнью. Я поняла, что не могу позволить своими руками загубить личное счастье. Настал тот момент, когда нужно выбирать. И я не жалею, что поступила именно так. Я давно хотела перемен.

– Ты ведь говоришь, что намерена остаться в шоу-бизнесе и делать сольную карьеру?

– Сольная карь­ера и работа в группе – разные вещи. У меня будет больше времени на любимого мужчину.

– И кто счастливчик?

– Его зовут Андрей. Скоро будет год, как мы вместе. Нас познакомили общие друзья. У нас не было периода, когда мы присматривались друг к другу. Я сразу поняла, что это самый близкий для меня человек. Я теперь точно могу сказать, что любовь существует.

– Такая сильная любовь… А как же информация, что ты отменила вашу с ним свадьбу?

– Это не этот Андрей. (Смеется.) Это имя меня просто преследует. У меня, кстати, и папа Андрей. Ах, свадьба... Так и быть, расскажу правду.

Я действительно собиралась замуж. Молодого человека тоже звали Андрей. Но за неделю до свадьбы я попала в больницу. Там было время прийти в себя и передумать. Просто у меня все так закружилось... Уже был заказан ресторан, платье, приглашены гости и сформирована концертная программа. Друзья – группа «Иванушки» – даже из-за свадьбы отложили гастроли, чтобы у меня выступить.

И все это сорвалось, вернее, я отменила. Пришлось перед всеми извиняться. Что меня оттолк­нуло от жениха? Его человеческие качества. Я поняла, что этот человек недостоин меня. И слава Богу, что так получилось. Потому что через три месяца я познакомилась со своим любимым человеком. Он не намного старше меня. Мне с ним очень хорошо и комфортно.

– Замуж не собираешься?

– Теперь я к этому вопросу подхожу более серьезно. Мы живем вместе и счастливы. Пока мне этого достаточно.

– А как насчет ревности?

– Бывает. Я ревнивый человек.

– Шпионить способна?

– Думаю, что да. А вообще, это чисто женская черта – врожденная.

– У тебя был роман с мужем экс-Глюкозы Наташи Ионовой. Ходили слухи, что вы за него боролись.

– Нет. Вокруг наших отношений и расставания было много вранья. И вообще, когда мы с ним встречались, наши отношения не афишировали. А разошлись мирно и по обоюдному согласию.

– Говорили, что ты была очень недовольна его ухаживаниями. Якобы он был жаден – дарил очень мало подарков?

– Я не хочу это комментировать.

– Тебе неприятно о нем говорить?

– Это неприятно моему молодому человеку. Его подобные вещи очень расстраивают.

– Сейчас ты общаешься с Наташей Ионовой? На концертах, к примеру?

– Это было давно.