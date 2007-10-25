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Кто увел из «Блестящих» Ксению Новикову?

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Кто увел из «Блестящих» Ксению Новикову?
Неконфликтный человек Ксения Новикова

 Около восьми лет Ксения Новикова была одной из самых ярких солисток группы «Блестящие». За ней и ее ухажерами тщательно следил бомонд. А недавний уход из группы наделал немало шума в прессе. Певица не давала комментариев. И, спрятавшись от всех в загородном доме, с головой окунулась в личную жизнь... «Аргументам неделi» певица решилась рассказать всю правду о своем несостоявшемся замужестве, сегодняшней любви и настоящих причинах ухода из группы «Блестящие».

 – КСЕНИЯ, в твоей жизни много перемен. Все ли они хорошие?

 – Они долгожданные, и это важно. А еще я, наконец-то, полноценно отдохнула. Занялась рисованием и созрела для новой работы.

 – И для какой?

 – Когда я собралась уходить из «Блестящих», мой продюсер Андрей Грозный сказал: «Хочешь уходить из «Блестящих» – уходи, но сольник делать надо». Так что сейчас мы с ним отбираем песни. Буду заниматься сольной карь­ерой.

 – Говорят, что Юля Ковальчук тоже делает сольный альбом?

 – Это только слухи.

 – По поводу твоего ухода из группы было много слухов. Один из них, что ты не очень хорошо рассталась со вторым продюсером коллектива – Андреем Шлыковым. И тебя даже не хотели просто так отпускать из коллектива?

 – Рассталась со всеми вполне мирно. Отпускать не хотели. Но в группе я пробыла восемь лет и там себя уже исчерпала. В последнее время шла чисто механическая работа.

 – Кто-то из девчонок будет перепевать твои сольные партии на фонограммах? Или под твой голос одна из солисток будет просто изображать пение?

 – Не знаю. Может быть, девочки будут петь живьем, как это в свое время делала я.

 – Не секрет, что в жен­ских группах присутствует конкуренция. Как в «Блестящих» поддерживали «мирный климат»?

 – У нас неспроста всегда уделялось много времени подбору девочек. Я видела коллективы, в которых певицы месяцами не разговаривают друг с другом. Конечно, конкуренция всегда существует. Но у нас в группе никогда не было откровенных конфликтов. С усталостью после гастролей или концерта, когда чувства обостряются, не всегда можно сдержаться. Поэтому конфликты – сплошь и рядом. Но лично у меня с девчонками до серьезных стычек не доходило. В основном конфликтовали Аня с Юлей или Юля с Надей. Делили место под солн­цем. Я же всегда выступала в роли мирового судьи – старалась разрешать все споры. Я вообще неконфликтный человек.

 – Ты давно в шоу-бизнесе. Наверняка научилась защищаться от недоброжелателей, которые притворяются друзьями, а за спиной говорят гадости?

 – До сих пор к этому не привыкла. И очень сильно из-за этого расстраиваюсь. Была такая ситуация, когда одна из участниц группы рассказывала про меня небылицы. Когда я об этом узнала – было очень неловко.

 – Выяснять отношения не стала?

 – Нет.

 – Побоялась конфликта?

 – Просто этот человек недостоин, чтобы я ему что-то объясняла. У человека такое воспитание. Потом это подтверждалось какими-то поступками. А вообще мстить я не буду. По крайней мере, пока это не касается моих родных! Могу человека поставить на место «красненьким словцом».

 – А крепкое словцо употребляешь?

 – Стараюсь этого не делать.

 – Теперь тебе как сольной исполнительнице будет намного удобнее работать. Не нужно подстраиваться под девчонок для записи в студии, постановки хореографии. Наверное, и гонорар будет больше?

 – Думаю, что да.

 – А твое новое творчество и имидж будут отличаться от «Блестящих»?

 – Пока не знаю. Но надеюсь, что осуществится моя мечта, и я буду работать с «живым» звуком и музыкантами.

 – Ксения, и все-таки, что стало причиной твоего ухода из «Блестящих»? В историю с вдруг возникшим ярым желанием делать сольник верится с трудом.

 – Решение уйти из «Блестящих» было связано с… личной жизнью. Я поняла, что не могу позволить своими руками загубить личное счастье. Настал тот момент, когда нужно выбирать. И я не жалею, что поступила именно так. Я давно хотела перемен.

 – Ты ведь говоришь, что намерена остаться в шоу-бизнесе и делать сольную карьеру?

 – Сольная карь­ера и работа в группе – разные вещи. У меня будет больше времени на любимого мужчину.

 – И кто счастливчик?

 – Его зовут Андрей. Скоро будет год, как мы вместе. Нас познакомили общие друзья. У нас не было периода, когда мы присматривались друг к другу. Я сразу поняла, что это самый близкий для меня человек. Я теперь точно могу сказать, что любовь существует.

 – Такая сильная любовь… А как же информация, что ты отменила вашу с ним свадьбу?

 – Это не этот Андрей. (Смеется.) Это имя меня просто преследует. У меня, кстати, и папа Андрей. Ах, свадьба... Так и быть, расскажу правду.

 Я действительно собиралась замуж. Молодого человека тоже звали Андрей. Но за неделю до свадьбы я попала в больницу. Там было время прийти в себя и передумать. Просто у меня все так закружилось... Уже был заказан ресторан, платье, приглашены гости и сформирована концертная программа. Друзья – группа «Иванушки» – даже из-за свадьбы отложили гастроли, чтобы у меня выступить.

 И все это сорвалось, вернее, я отменила. Пришлось перед всеми извиняться. Что меня оттолк­нуло от жениха? Его человеческие качества. Я поняла, что этот человек недостоин меня. И слава Богу, что так получилось. Потому что через три месяца я познакомилась со своим любимым человеком. Он не намного старше меня. Мне с ним очень хорошо и комфортно.

 – Замуж не собираешься?

 – Теперь я к этому вопросу подхожу более серьезно. Мы живем вместе и счастливы. Пока мне этого достаточно.

 – А как насчет ревности?

 – Бывает. Я ревнивый человек.

 – Шпионить способна?

 – Думаю, что да. А вообще, это чисто женская черта – врожденная.

 – У тебя был роман с мужем экс-Глюкозы Наташи Ионовой. Ходили слухи, что вы за него боролись.

 – Нет. Вокруг наших отношений и расставания было много вранья. И вообще, когда мы с ним встречались, наши отношения не афишировали. А разошлись мирно и по обоюдному согласию.

 – Говорили, что ты была очень недовольна его ухаживаниями. Якобы он был жаден – дарил очень мало подарков?

 – Я не хочу это комментировать.

 – Тебе неприятно о нем говорить?

 – Это неприятно моему молодому человеку. Его подобные вещи очень расстраивают.

 – Сейчас ты общаешься с Наташей Ионовой? На концертах, к примеру?

 – Это было давно.

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