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Сто историй о родной попсе

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сто историй о родной попсе
Юрий Валов исполняет хит «Ветер северный, умеренный до сильного»

 Дорогие друзья! Этим разговором «Аргументы неделi» начинают серию публикаций об истории нашей страны, которая не связана со строительством гигантов индустрии – Магнитки, Челябинского тракторного, Братской ГЭС и так далее. Мы будем говорить о ее культурной составляющей, в частности о том, как где-­то в середине 60-х у нас вслед за заграничными появились свои вокально-инструментальные ансамбли…

 Авторами и ведущими этой полосы будут известные музыканты Вячеслав МАЛЕЖИК и Юрий ВАЛОВ, а также главный редактор «Аргументов неделi» Андрей УГЛАНОВ.

Первые ростки свободы

 А.У.: – Обозначим для начала темы, о которых мы будем говорить в ближайшие два года. За меньшее время, как мне кажется, детально рассмотреть и проанализировать этот интереснейший пласт культуры последних десятилетий попросту нереально. Впоследствии мы сведем все наши диалоги воедино и издадим их в форме книги. А на наши беседы будем приглашать звезд того времени, связанных с музыкой (даже тех, кто мешал ей развиваться, вставлял палки в колеса)...

 Ю.В.: – Палки в колеса они вставляли до 18.00, в свое рабочее время, а после – с удовольствием слушали, как мы играем…

 А.У.: – С какого времени нач­нем?

 В.М.: – Мне кажется, начинать нужно с 1957 г., с Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Как раз тогда, я думаю, и появились первые ростки свободы. Позже в советском прокате появились фильмы, которые «обличали» рок-­н-­ролл, но они привели к прямо противоположному результату. У зрителей пробудился неподдельный интерес к этому жанру. Именно тогда молодые люди стали сочинять музыку, делать своими руками электрогитары. На профессиональные инструменты, во-первых, у молодых не было денег, а во-вторых, самих инст­рументов не было в продаже!

 А.У.: – Кстати, это отдельная тема – как нельзя было достать ни приличных гитар, ни необходимой аппаратуры и как все приходилось делать собственными руками! Следующая интересная тема – где все это происходило. Где проходили репетиции, устраивались подпольные концерты…

 Ю.В.: – Я думаю, нам следует внести терминологическую поправку и отметить, что новый групповой «вокально-инструментальный» стиль в то время назывался «бит», или «биг бит» (Big Beat). Кстати, название группы «Битлз» (The Beatles), будучи каламбуром, включает в себя этот самый «бит» (Beat). А первые самодеятельные, или официально не признанные, группы так и назывались – бит-группы. Когда возникли официальные ансамбли, их стали называть ВИА, или вокально-инст­рументальные ансамбли.

 В.М.: – В середине 60-х в музыкальных программах Би­-би-­си на русском языке «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Би­Джиз» именовались как вокально-инст­рументальные ансамбли. Отсюда-то, я думаю, и пошли наши ВИА.

 Ю.В.: – Еще в 1965 г. московские выступающие бит-группы можно было по пальцам перечесть. Треть из них были группы, организованные иностранными студентами, которые учились в Москве. «Тараканы» – была такая группа польского студенческого землячества, «Ягуары» – студенты из Индонезии, у чехов была группа «Архимед». Им, конечно, по сравнению с нашими ребятами было попроще. Аппаратуру доставали через свои посольства, с репетиционной базой и площадками для выступлений не было проблем. Да и за их репертуаром следили не так строго, как за нашим, – они играли и пели, что хотели. Хотя это тоже не всегда и не со всеми было.

 В.М.: – Помню, в начале 70-х в составе группы «Мозаика» мы ездили в Болгарию и Чехословакию. И нам открыто завидовали тамошние местные музыканты. Везет вам, вы можете позволить себе исполнять песни «Битлз», «Роллингов», а нам за это дают по башке. То есть в Москве те же чехи могли свободно играть рок-­н-­ролл, а у себя на родине – нет. Так же, как и мы…

 А.У.: – Еще одна интересная тема – про тех, кто за вами присматривал, контролировал. В школе – учителя, а позже на «сейшнах», наверное, и сотрудники КГБ присутствовали… Их мы тоже пригласим на встречу, на разговор. И, пользуясь случаем, обращаемся сейчас со страниц нашей газеты к ним: выйдите на связь, позвоните в редакцию или нашим сегодняшним гостям. У вас будет возможность публично, с кайфом, рассказать о тех годах «с вашей колокольни».

Музыканты простили чекистов

 В.М.: – Многие сотрудники КГБ, курировавшие рок-­н-­ролл, уже давно покаялись, а музыканты давно их простили. Мы в свое время не раз выпивали и с ними, и с комсомольскими работниками за одним столом, и они искренне признавались, что были поклонниками нашей музыки. Но пойти против начальства и приказа они, конечно, не могли – должны были нас, волосатых музыкантов, контролировать и держать под наблюдением. Хотя это была обыкновенная перестраховка, мы ведь в своих песнях вовсе не призывали свергать коммунистов. Просто в те времена электрогитара, длинные волосы и брюки клеш были своего рода вызовом существующей власти.

 А.У.: – У меня тогда тоже были брюки клеш. Но это не был какой-­то протест, просто было классно: ни у кого больше таких нет, а у меня – есть! И карманы поперек, а не вдоль!

 Ю.В.: – Ну, мода постоянно менялась. Поначалу наши рок-­н-­ролльщики носили узкие брючки и пиджачки, следуя «заветам» Леннона и Маккартни. Клеш все­-таки появился ближе к 70-м, с началом хипповского движения.

 А.У.: – Еще, мне кажется, можно затронуть тему конкретных людей­-музыкантов и рассказать о том, как сложились их судьбы. Многие уехали, такие как Леонид Бергер, Юрий Фокин. И вместе с ними ушел целый пласт нашей жизни. Но ведь некоторые позже вернулись! Интересно и с такими поговорить, с Александром Маршалом например.

 В.М.: – После того как я ушел на профессиональную сцену, для меня рок-­н-­ролльная жизнь отошла несколько на второй план. Например, с 73-го по 80-й я вообще не понимал, что там у рок-­н-­ролльщиков творится, – деньги зарабатывал. А за эти годы проклюнулись многие очень интересные команды. Но и наши песни, как бы ни хаяли некоторые вокально-инструментальное направление, тоже грели и до сих пор греют людям души и сердца. И это тоже, что ни говорите, интересный пласт музыки, который дал лично мне не только деньги, но и человеческое счастье. Хотя, подозреваю, после таких слов в нас полетят кучи камней с криками о том, что это никакое не искусство, что это дрянь…

 А.У.: – Ну эти «камни» мы швырнем обратно.

 Ю.В.: – У меня двоякое чув­ство по отношению к этим крикам и камням. Когда в 1971 г. вышла пластинка «Голубых гитар», на которой я спел «Ветер северный», мне, с одной стороны, было неудобно, потому что эта музыка не имела никакого отношения к тому, что я хотел делать. Но, с другой стороны, приятно было слышать из чужих окон песню, мною спетую, свой голос.

 В.М.: – Где-то с полгода назад по одной из ретро-­радиостанций я слышал реплику диджея перед тем, как он поставил «Ветер северный». Он сказал: эх, посмотреть бы в глаза тому молодому парню, который с таким пионерским задором спел эту песню!..

Рок стал русским

 А.У.: – Еще одна, на мой взгляд, любопытная тема для беседы. Сначала у нас, как известно, процветало простое копирование известных зарубежных ансамблей: «Битлз», «Блэк Саббат». Та же группа «Аракс», например, я помню, пела какие­-то иностранные песни и только позже стала исполнять хиты Юрия Антонова. Интересно обсудить, как, почему и когда наши музыканты стали переходить от западной на свою, родную, лирику. Появился русский рок, Андрей Макаревич, группа «Воскресенье»…

 В.М.: – Такой переход от чужого к своему характерен не только для нашей музыки. Те же самые любимые и почитаемые нами «Битлы» начинали с сугубо американских песенок в стиле кантри. И Маккартни так здорово освоил манеру пения Литл Ричарда, что иной раз нельзя было разобрать, кто поет – сам Литл Ричард или Пол Маккартни? Это своего рода школа, приобщение к чужому мастерству для того, чтобы вырасти как исполнителю до той границы, когда уже можно исполнять свое.

 Ю.В.: – В связи с этим хочу вспомнить одну вполне реальную историю, связанную с подражанием. Был когда-­то в Америке проведен конкурс на лучшее подражание Чарли Чаплину. На него приехал сам великий комик, выступил инкогнито и занял всего-навсего… седьмое место!

 А.У.: – Поговорим и о трагических судьбах музыкантов.

 В.М.: – Да, и о тех, кто безвременно ушел из жизни. Народ должен помнить своих кумиров. Нужно вспомнить и Сашу Лосева, и Володю Мулявина, и Сережу Грачева, и многих других.

 А.У.: – Что ж, с почином нас! Первый разговор нашей долгоиграющей рубрики вышел достаточно интересным и насыщенным. Давайте договоримся, о какой теме пойдет у нас речь в следующий раз?

 В.М.: – Логично было бы начать с того, как рок-­н-­ролл  вообще появился у нас в стране, как это все у нас начиналось.

 А.У.: – Договорились. И – до следующей встречи!

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