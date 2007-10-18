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«Бедной Насте» ищут двойника?

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ольга РАТНИКОВА ]

«Бедной Насте» ищут двойника?
 МЫ УЖЕ писали о том, как киногруппа «Бедной Насти» готовится приступить к продолжению съемок полюбившегося сериала. К новому киношному сезону готовы декорации, костюмы героев и даже блондинистый парик Кориковой (летом актриса была брюнеткой). Правда, съемки все задерживались, а артисты, играющие главные роли в фильме, были замечены нами совсем на других киноработах. Недавно в киношных кулуарах заговорили о том, что съемки сериала и вовсе под угрозой срыва. Говорят, причина банальна – ставшие известными благодаря этой киноэпопее артисты запросили за свое участие в ней очень большой гонорар, поэтому стало проще найти им замену либо их двойников. Пока история «Бедной Насти», впрочем, как и самого съемочного процесса, неясна. Но нам удалось связаться с актрисой Еленой Кориковой, у которой в фильме была одна из главных ролей. «Если «Бедная Настя» и будет, то без нас – всех главных артистов, – негодовала она. – А вообще я сейчас за границей, и меня не будет около месяца, так что делайте выводы».

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