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В политику не рвусь

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

В политику не рвусь

 В прошлом номере «Аргументы неделi» напечатали интервью со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом КИРКОРОВЫМ. Напомним: его разговор с читателями состоялся по «Прямой линии», которую организовала наша газета.

 Беседа вызвала очень большой читательский резонанс. И не случайно. Ведь артист рассказал много интересного. На вопросы он отвечал обстоятельно, отнюдь не отделываясь дежурными фразами. Чувствовалось, что и ему самому разговор представляется весьма любопытным. Сегодня мы публикуем окончание этого интервью.

 – НЕТ планов поработать на телевидении ведущим?

 – Пока нет. Так как очень много времени уходит на подготовку моего шоу «Юбилейные концерты» в Москве. Оно пройдет в середине ноября в Театре оперетты. Затем – мегатур по стране. Хотя открою вам секрет. Недавно мне предложили вести на Первом канале новое ток-шоу. Идея очень интересная, так что поживем – увидим.

 – Алло, – ответил артист уже на звонок своего мобильника. Из телефонной трубки доносился явно ему хорошо знакомый девичий голос.

 – Девушки, – объяснил Филипп. – Вот что значит холостой мужчина. Раньше бы никто не позвонил. Все боялись, – отшутился артист и принялся вновь поддерживать беседу с читателями.

 – Филипп, это Сергей из Белоруссии. Вопрос, естественно, будет о Дмитрии Колдуне. Продолжится ли дальше ваше сотрудничество с ним?  И чем закончился конфликт из-за Евровидения с белорусскими начальниками?

 – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить белорусский народ за доверие, которое мне оказали. Надеюсь, я его оправдал. Беларусь впервые заняла достойное место, прошла из полуфинала в финал и заняла 6-е место. Такого никогда не было. В Россию Дима тоже вернулся героем. Дело в том, что после его победы на «Фабрике» про него все благополучно забыли. И наше с ним сотрудничество стало для него некой реанимацией. Но я бы не хотел приписывать успех только себе. Это наша совместная победа. Я реализовал себя как композитор, продюсер, режиссер-постановщик, креативный менеджер. А он достойно представил мою композицию. Думаю, что если отношение к Белоруссии в Европе было бы более адекватным, то речь бы шла о победе. Все говорили, что если бы Колдун представлял Россию, то он бы победил.

 Хочу отметить, что я никогда не претендовал как продюсер на Диму Колдуна. Ни на нем, ни на ком-то еще из артистов денег я не зарабатывал. Наоборот, если вам извест­но, в этот проект я вложил свои деньги. И не вернул половины того, что потратил. Уже год прошел, как моя коммерческая служба пытается связаться с вице-премьером и руководителем белорусской радиотелекомпании – но все бесполезно. Я пошел на крайнюю меру – написал письмо Лукашенко, где изложил все, что происходило за это время. Ведь я помог создать достойный музыкальный имидж страны, и мне не хотелось рассматривать себя ее инвестором. Я не банк, и заем никому не давал. Я далеко не Абрамович и не Майкл Джексон – хотя и звезда. У меня нет колбасных заводов, как у Николя Агурбаша, и моя жена не певица, в которую нужно вкладывать 5 миллионов долларов. В общем, я пока не готов спонсировать государственные акции и программы, которой является Евровидение. И при всем при этом такое потребительское отношение со стороны их официальных органов меня просто обескуражило. Пока я не получил ответа от президента. Честно говоря, я уже готов к тому, что ничего не изменится. Конечно, не обеднею. Хотя эти деньги мне сегодня очень бы пригодились для постановки моего ноябрьского шоу, к которому я сейчас готовлюсь.

 – Почему вы поругались с Виктором Дробышем?

 – Представьте себе – продюсер Дробыш благополучно забывает о своем питомце Колдуне и вспоминает только тогда, когда Дима выигрывает полуфинал Евровидения. Дробыш прется на сцену, цинично целует белорусский флажок, ничего не сделав для этого проекта… Каково?  Меня это задело. А вообще я хотел бы пожелать Диме, чтобы наша с ним песня не стала единственным хитом в его жизни. Второго Киркорова на пути ему будет встретить сложно.

 – Правильно я понял, что ваши дороги с Дмитрием Колдуном уже разошлись?

 – Да, безусловно. У меня есть ряд чисто человеческих причин, по которым я с ним работать больше никогда не буду. Впрочем, как и общаться.

 – Добрый день! Это из Красноярска. Сегодня очень многие артисты вступают в различные партии. Почему вы никуда не вступаете?

 – Как сказал наш президент – я тоже беспартийный. Может, это было бы и интересно, но по большому счету никто не предлагал. А сам в политику особо не рвусь. Если поступит какое-нибудь предложение от партии, обязательно изучу материал, и если он будет соответствовать моим моральным принципам, с удовольствием соглашусь на партийный билет. Артист – это серь­езная движущая сила и ресурс, который может указать людям верный путь. И если от этого зависит судьба страны со знаком плюс, он просто обязан принять участие в политической жизни страны.

 – Читаете ли вы деловую прессу, смотрите новости?

 – В связи с моим ночным образом жизни пытаюсь смотреть ночные сводки – в 12 ночи либо в 3 утра. Деловую прессу иногда читаю в самолетах. Жизнь настолько «пожелтела», что неприятно газету в руки брать. Даже некогда советские издания докатились до «желто-голубой» прессы. Поэтому я с опаской отношусь к информации в СМИ, практически не общаюсь с журналистами. А чтобы пообщаться с поклонниками, прихожу на такую серьезную «трибуну», как ваше издание.

 – У вас есть свой бизнес?

 – Да, стоматологическая клиника «Премьер-стоматология». Есть еще риэл­терский бизнес в Болгарии – построил с компаньонами дом на своей второй родине под Бургасом. Кстати, Лолита, Боря Моисеев, Евгений Фридлянд, Ким Брейтбург приобрели там прекрасные квартиры.

 – Говорили, что у вас есть еще и шикарные виноградники…

 – Эти слухи преувеличены. Есть очень неплохой земельный участок, на котором можно вырастить виноградник. Но винный заводик мне только снится.

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