Любовь Успенская продемонстрировала женственную фигуру в открытом топе

Известная российская певица Любовь Успенская в свои 65 лет является обладательницей прекрасной фигуры. В минувший вторник артистка опубликовала снимок, на котором предстала в новом образе.

Артистку запечатлели в черном топе с открытой линией декольте, который продемонстрировал не только стройную фигуру Любови, но также ее женственные формы.

Поклонники написали множество комплиментов Успенской, отметив, что она с каждым годом лишь "хорошеет и молодеет". Не секрет, что певица очень следит за своим питанием, не употребляет алкоголь и постоянно занимается спортом – известно, что Любовь увлекается йогой.