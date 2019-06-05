Любовь Успенская продемонстрировала женственную фигуру в открытом топе
5 июня 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Любовь Успенская в свои 65 лет является обладательницей прекрасной фигуры. В минувший вторник артистка опубликовала снимок, на котором предстала в новом образе.
Артистку запечатлели в черном топе с открытой линией декольте, который продемонстрировал не только стройную фигуру Любови, но также ее женственные формы.
Поклонники написали множество комплиментов Успенской, отметив, что она с каждым годом лишь "хорошеет и молодеет". Не секрет, что певица очень следит за своим питанием, не употребляет алкоголь и постоянно занимается спортом – известно, что Любовь увлекается йогой.
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