Супруга Александра Малинина Эмма показала взрослого сына и внуков
5 июня 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга певца Александра Малинина Эмма показала взрослого сына Антона и внуков. Недавно у сына Эммы Малининой был день рождения, и он устроил праздник для родителей. Эмма сфотографировала своего знаменитого мужа с сыном и внуками и опубликовала редкое фото в инстаграм-сториз.
Антон - сын Эммы от первого брака. Певец давно усыновил его. Антон женился и подарил родителям внуков. Его старшему сына Платону 10 лет, дочери Ариане - шесть.
У Малининых еще родились дети-двойняшки - сын Фрол и дочь Устинья. Устинья - будущая певица, Фрол - художник.
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А от предыдущих браков у певца есть 38-летний сын музыкант Никита Малинин и дочь Кира, девушка живет в США.
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