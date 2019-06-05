Супруга Александра Малинина Эмма показала взрослого сына и внуков

Супруга певца Александра Малинина Эмма показала взрослого сына Антона и внуков. Недавно у сына Эммы Малининой был день рождения, и он устроил праздник для родителей. Эмма сфотографировала своего знаменитого мужа с сыном и внуками и опубликовала редкое фото в инстаграм-сториз.

Антон - сын Эммы от первого брака. Певец давно усыновил его. Антон женился и подарил родителям внуков. Его старшему сына Платону 10 лет, дочери Ариане - шесть.









У Малининых еще родились дети-двойняшки - сын Фрол и дочь Устинья. Устинья - будущая певица, Фрол - художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina)1 Июн 2019 в 12:53 PDT



А от предыдущих браков у певца есть 38-летний сын музыкант Никита Малинин и дочь Кира, девушка живет в США.