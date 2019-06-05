Врачи рассказали о состоянии продюсера Бари Алибасова

Утром в среду, 5 июня, врачи рассказали о состоянии знаменитого продюсера Бари Алибасова. 71-летний мужчина накануне попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.

Согласно последней информации медиков, Бари Алибасов в настоящий момент находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Состояние продюсера сейчас оценивается специалистами как тяжелое, передает РИА "Новости" данные справочной службы больницы. Известно, что у мужчины держится температура 36,9.