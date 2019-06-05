Над «лучшим танцем» из «Давай поженимся!», опубликованным в сети Гариком Харламовым, смеются до слез

Над «лучшим танцем» из «Давай поженимся!», опубликованным в сети звездой Comedy Club Гариком Харламовым, смеются до слез. Юморист умеет рассмешить. Юморист опубликовал на своей странице в Instgaram монтаж из двух программ: проекта «Танцы на ТНТ» и «Давай поженимся!».

Видео получилось такое, что хореограф, член жюри «Танцев» Мигель вытирает слезы, якобы просмотрев танец участников «Давай поженимся!» - двух потенциальных женихов и невесты, - teleprogramma.pro.

Видео за несколько часов «взорвало» сеть. Его посмотрели уже более миллиона 200 тысяч человек, в том числе артисты Павел Деревянко и Сергей Лазарев. А Александр Гудков пошутил, что на кадрах – его близкие.