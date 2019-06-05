Сябитова заявила, что ей нужна помощь психолога после двух лет без отпуска

Телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила, что ей нужна помощь психолога после двух лет напряженной работы без отпуска. 57-летняя знаменитость пожаловалась поклонникам на ухудшение самочувствия.

В последнее время Роза стала быстро уставать. Кроме того, она заметила, что стала рассеянной – ей приходится долго сосредотачиваться, чтобы на чем-либо сконцентрировать свое внимание. По мнению Сябитовой, ей пора посетить кабинет психолога, передает teleprogramma.pro.

Подписчики Розы заявили, что ее состояние можно описать как "полное выгорание". Фолловеры рекомендуют телесвахе забыть на время про дела и отправиться к морю – они считают, что ни психолог, ни невролог в этой ситуации не помогут.